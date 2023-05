Quatro crianças morrem em incêndio causado por ventilador

Incêndio começou no ventilador, atingiu o colchão e se espalhou pelo quarto. Crianças estavam em um quarto com a porta trancada

Quatro crianças morreram, na madrugada deste domingo (14/5), durante um incêndio causado por um ventilador. O caso foi registrado no centro da cidade de Canapi, no sertão de Alagoas. As informações são do Gazeta Web.

As informações apontam que as vítimas eram filhas do dono do imóvel e de um pastor, este teria viajado e deixado as crianças sob os cuidados dos donos da casa, que também são da mesma igreja.