Quatro amigas morrem em acidente de carro

Chovia muito no local do acidente. O veículo das vítimas ficou completamente destruído

Quatro amigas, uma de 25 anos e as outras de 26, morreram em um acidente de carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas chegou a ser atendida ainda com vida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem na quarta-feira (26).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 18h30 no km 279 da BR-282, em Santa Catarina. Chovia muito no local, e uma das amigas chegou a publicar fotos do trânsito nas redes sociais. O carro das vítimas, um Chevrolet Ônix, ficou destruído.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro das vítimas se chocou com um Toyota RAV4, conduzido por um motorista de 60 anos. Os dois veículos colidiram de frente. O homem foi encaminhado para um hospital local de Santa Catarina. Segundo a PRF, o Ônix teria invadido a pista contrária ao perder o controle em uma curva.

As vítimas, Bruna Silvestro, de 25 anos, Paloma Corrêa Valter e Ana Caroline Basso, ambas de 26 anos, morreram na hora. Já Bruna dos Santos, de 25 anos, foi encaminhada consciente para o hospital, mas veio a óbito.

A morte das garotas gerou grande comoção na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, onde moravam. Elas estavam voltando do carnaval em Florianópolis, quando sofreram o acidente. Segundo amigos, o velório coletivo deve ocorrer no Centro Comunitário Imaculada Conceição.