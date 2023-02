Quase R$ 5 milhões: Harley-Davidson 1908 é a moto mais cara do mundo

Reprodução – Mecum Harley-Davidson 1908 modelo foi encontrado em um celeiro em Wisconsin em 1941

De acordo com a Forbes, a Harley-Davidson 1908 é agora a moto mais cara já vendida em leilão. Bastante raro, o exemplar do modelo Strap Tank foi arrematado pelo valor de 935 mil dólares, o que dá quase R$ 5 milhões.

Vendido em Las Vegas através da tradicional casa estadunidense de leilões Mecum, o modelo foi encontrado em um celeiro em Wisconsin em 1941 por David Uihlein, que o manteve em sua casa pelos próximos 66 anos.

Greg Arnold, gerente da divisão de motocicletas da “Mecum Auctions” , disse:

“Nós comercializamos bem a moto e a Harley é de longe a marca de motocicletas americana mais famosa, então tínhamos a sensação de que ela se sairia bem em um leilão. Mas obviamente, você fica surpreso sempre que vende a motocicleta mais cara de todos os tempos!”, disse o funcionário.

E a rara motocicleta ainda tem muitas peças originais, incluindo as rodas, tanque, polia da correia do motor e manga do silenciador.

A Harley-Davidson Strap Tank foi meticulosamente restaurada com a ajuda de Paul Freehill de Fort Wayne, Indiana, e é uma das poucas sobreviventes das apenas 450 motocicletas produzidas em 1908. Como já deu para notar, os modelos deste período inicial da história da fabricante de motos são extremamente raros.

Esses primeiros exemplares são os mais cobiçados de todas as “máquinas” fabricadas na casa de Milwaukee. Motivos não faltam, pois foram eles que estabeleceram um novo padrão para o que viria nas próximas gerações, combinando um estilo limpo, moderno, mas conservador.

Recentemente, a Hildebrand & Wolfmüller, de 1894 , considerada a moto de produção em série mais antiga do mundo foi leiloada por 195.500 euros na França, através da casa de leilões Bonhams . De acordo com a cotação do dia em que o exemplar foi vendido, o valor chegou a pouco mais de R$ 1 milhão.

