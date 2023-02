Quase R$ 1,5 milhão: VW Fusca mais caro do mundo nunca foi usado

Reprodução – Classiccars.com VW Fusca

Um Volkswagen Fusca sempre tem o seu devido valor, seja pela raridade, originalidade, ou ainda, somado a isso, a quilometragem. E o que dizer de um modelo Sedan de 1964 que nunca foi usado?

É o que um cliente de Portland, Oregon, fez quando decidiu guardá-lo por 50 anos sem ter sido usado . Tudo começou quando o então cliente Rudy Zvarich comprou o “besouro” no valor de US$ 1.756,90 , já com os dois opcionais encomendados pelo cliente: um conjunto completo de pneus com faixa branca e o interior com revestimento vermelho de imitação de couro (US$ 65 dólares).

Atualmente, o VW Sedan de 1964 tem apenas 23 milhas, o que convertendo, resume a 37 km. Nunca foi feita a documentação para poder rodar, pois o dono já tinha um outro de 1957 e a garagem era pequena para guardar mais um.

Ele pediu a um amigo que lhe oferecesse “abrigo temporário” para o Fusca e dirigiu da concessionária até a casa do amigo, o que acabou se estendendo por dois anos, quando o Volkswagen conquistou a sua garagem própria.

Mesmo assim, o veículo ainda passaria por um bom tempo hibernando em sua nova casa até regularizar toda a papelada para poder rodar, o que obrigou o zeloso proprietário a esvaziar os fluidos, erguê-lo sobre cavaletes e cobri-lo para proteger da poeira e da ação do tempo.

Mas, por uma infelicidade do acaso, o excesso de zelo acabou indo em vão, pois após alguns anos, os sobrinhos do dono do carro arranharam acidentalmente um dos para-lamas do veículo. Desanimado, Sr. Zvarich acabou guardando o Fusca por décadas sem ter tido a chance de usá-lo nem sequer uma vez.

Em 2014, quando o dono faleceu, o veículo acabou passando para as mãos do sobrinho que havia arranhado o carro e, mais tarde, a família decidiu que seria melhor vender o carro.

O exemplar de 1964 chegou a ser oferecido há quatro anos por 1 milhão de dólares, ou 5,1 milhões de reais -, mas, obviamente, sem sucesso, apesar de seu estado imaculado – com até com a caixas e embalagens das peças como espelhos, calotas, limpadores de para-brisa entre outros itens.

O raro modelo ainda está à venda, mas com um preço, digamos, mais “convidativo”: US$ 290 mil (quase R$ 1 milhão) . Apesar do desconto de 71% em relação ao anúncio anterior, po carro ainda é considerado o Fusca mais caro do mundo.

Originalmente, o clássico da Volkswagen é equipado com motor de quatro cilindros boxer 1.2 de 40 cv e 8,8 kgfm de torque.

