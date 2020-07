Quase 8 milhões de empregos desapareceram na crise da pandemia

Tomaz Silva/Agência Brasil Há 11,8 milhões de desempregados no Brasil

Na divulgação da Pnad Contínua no último dia 30, o IBGE mostrou que a crise pandemia da Covid-19 acabou com 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil até o mês de maio. Nesta sexta-feira (10), o IBGE divulgou que havia 11,8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil entre 14 e 20 de junho.

O número é bem superior aos 9,8 milhões do início de maio. Assim, a taxa atual de desemprego é 12,3%. No início do mês de maio, era de 10,5%.

Do total de 7,8 milhões de empregos cortados, 5,8 milhões são ocupações informais, que somam os profissionais sem carteira assinada e por conta própria. A taxa de informalidade hoje é a menor da série histórica, contada desde 2016, tendo caído de 40,6% para 37,6%.