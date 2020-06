QUASE 500 | São Mateus chega a 493 casos e 14 mortes por covid-19

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (10) próximo a ponte, na rodovia BR-356, que divide os municípios de São Mateus e Jaguaré, no Distrito de Nestor Gomes, zona rural, provocando a morte de um casal. O motorista do Fiat Strada envolvido no acidente foi detido e encaminhado ao hospital de Jaguaré com ferimentos e suspeita de ter ingerido bebida alcoólica.

Os mortos no acidente e que estavam na motocicleta foram identificados como Joafson Conceição da Cruz e Keila de Souza. Os corpos foram examinados no local pela perícia da Polícia Civil e removido para o Serviço Médico legal, de Linhares.

O condutor do Fiat disse aos policiais que seguida para a cidade de Jaguaré quando se deparou com a motocicleta que, no sentido contrário, invadiu a contramão de direção, e que não foi possível evitar o acidente.

O motorista ficou internado, porém com escolta policial. Os policiais também registraram que não foi possível realizar teste de alcoolemia, mas não explicaram o motivo.

Fotos: