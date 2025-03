Quase 200 imóveis no Espírito Santo vão a leilão este mês por dívidas

São propriedades que têm dívidas com bancos e por falta de pagamento do IPTU. A maioria foi colocada em leilão pela Caixa

Um total de 196 imóveis vão ser colocados a leilão neste mês por conta de dívidas com bancos e o não pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). As informações são do Tribuna on line.

A falta de pagamento do imposto é o motivo do leilão de seis imóveis no site www.hdleiloes.com.br. As unidades foram colocadas em leilão pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, e fazem parte de 55 processos da unidade Judiciária.

Entre os imóveis, estão uma casa localizada em dois lotes, que totalizam 450 metros quadrados, em Conceição da Barra, avaliada em R$ 5 milhões e cujo o lance mínimo é de R$ 2,5 milhões.

Segundo o advogado especialista em Direito Imobiliário Diovano Rosetti, qualquer imóvel pode ser penhorado e levado a leilão por dívida de IPTU.

Os 186 imóveis foram colocados em leilão pela Caixa Econômica Federal, em duas categorias: os judiciais, cujo objetivo é quitar uma dívida, seja ela trabalhista, civil, criminal, de falência ou outras; e o extrajudicial, resultado de a unidade ter sido usada como garantia de um empréstimo, normalmente o financiamento do próprio imóvel, que, ao não ser pago, resulta na retomada dele pelo banco.

A leiloeira Hidirlene Duszeiko destacou o preço abaixo do mercado, oportunidade de investimento, variedade de imóveis, condições de pagamentos flexíveis e transparência no processo de leilão.

“Nos casos de leilões judiciais, o juiz responsável pelo processo pode garantir a posse do imóvel, proporcionando mais segurança ao comprador”, disse.

Outros 186 imóveis no ES foram colocados a leilão no site leilaoimovel.com.br, com preços que vão de R$ 15 mil a R$ 18.801.692,00 e descontos de até 99%.

O Banco Santander também colocou outras duas unidades no ES para leilão: um apartamento de 83m em Itarana, cujo lance mínimo é de R$ 113.100; e uma casa de 69m em um condomínio localizado na Serra, cujo lance mínimo é de R$ 165.500.

O leilão do Santander é gerido pela www.megaleiloes.com.br, que também possui outros leilões de imóveis no ES acontecendo: há um apartamento de 149m em Ibatiba sendo leiloado pelo Itaú no site, com lances a partir de R$ 454.400; e os direitos sobre uma casa em terreno de 200m, localizada na Serra, cujo lance mínimo é de R$ 411.730,06.

Inadimplência cresce e leilões multiplicam em cinco vezes

A inadimplência do consumidor fez o número de imóveis em leilões quintuplicar em dois anos. No ano passado, foram 47 mil unidades colocadas no leilão da Caixa Econômica Federal, responsável por 70% dos financiamentos imobiliários no País. Em 2024, o número era de 26 mil, e de 9 mil em 2022.

Atualmente, estão disponíveis em oferta, no site do banco, cerca de 31 mil imóveis. Vale destacar que os preços podem ter descontos de até 40%. Segundo especialistas, os motivos do boom de leilões estão ligados ainda aos efeitos negativos causados pela pandemia de covid-19 à economia do País.

A inflação e o desemprego registrados entre 2020 e 2022 limitaram a renda da população, que deixou de pagar parcelas do financiamento imobiliário ou acumulou dívidas de condomínio e IPTU, levando o imóvel à execução judicial para mitigação de prejuízos à instituição financeira que concedeu o crédito.

A Caixa diz ter tomado medidas para evitar o aumento do número de imóveis em leilão durante a pandemia, mas que o número subiu com a normalização do mercado.

“Durante a pandemia, a Caixa ofereceu alternativas como pausa de pagamento estendida e pagamento parcial da parcela (de 25% a 75% da prestação), para possibilitar a renegociação dos contratos e controlar a inadimplência dos clientes pessoas físicas, evitando a retomada dos imóveis”, informou a Caixa.

Leilão judicial

É a etapa final de um processo que corre na Justiça, com o intuito de quitar uma dívida, seja ela trabalhista, civil, criminal, de falência ou outras. Diferentemente da venda direta, esse tipo de leilão requer análise prévia detalhada, pois, apesar de oferecer excelentes oportunidades, é o que mais oferece riscos.

Por isso, é importante contar com o apoio de um especialista nesse tipo de leilão, para ajudar a fazer uma arrematação segura e lucrativa.

Todo imóvel em leilão judicial é vendido por um leiloeiro público oficial, e existem centenas em todo o Brasil.

Leilão extrajudicial

A Lei de Alienação Fiduciária revolucionou o mercado, ao tornar o financiamento imobiliário muito mais barato e acessível. Graças a esta lei, os imóveis dados em garantia de um empréstimo, normalmente o financiamento da própria unidade, podem ser facilmente retomados pelo banco que emprestou o dinheiro, sem a necessidade de mover uma lenta e cara ação na Justiça.

Assim, como o risco financeiro para o banco ficou menor, as taxas de juros baixaram e ficou muito mais fácil conseguir um empréstimo.

Quando o tomador do empréstimo não paga suas prestações em dia, o banco pode retomar esse imóvel e o levar a leilão, para ter a dívida quitada.

Exemplos

Casa em Vila Velha com terreno de 431,25m, dois quartos, varanda/sacada, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Valor do imóvel: R$ 834.881,73.

Apartamento em Cariacica com 120 m e três quartos. Valor do imóvel: R$ 270.381.