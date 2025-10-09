Quarto Encontro Capixaba de Física na Ufes tem apoio da Fapes e destaca premiação do Nobel de Física de 2025

O anúncio do Prêmio Nobel de Física de 2025, que reconheceu o trabalho de um brasileiro entre os cientistas premiados, foi tema de destaque no IV Encontro Capixaba de Física, realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), nesta quarta-feira (08).

O incentivo do Governo do Estado foi concedido via Edital Fapes nº 20/2024 – Organização de Eventos Técnico-Científicos, lançado anualmente para fortalecer a divulgação científica e apoiar universidades e instituições capixabas na realização de eventos regionais e nacionais.

O diretor Técnico-Científico da Fapes, Celso Saibel, destacou a importância de o Governo do Estado investir em eventos como esse. “O nosso Governo reconhece o quanto é fundamental apoiar a difusão do conhecimento gerado pelas instituições capixabas. E a realização deste encontro acontece em um momento perfeito, logo após o anúncio do Nobel de Física de 2025, o que torna os debates ainda mais atuais e inspiradores. Discussões como essas influenciam as políticas acadêmicas e contribuem para a formação dos nossos estudantes da graduação e da pós-graduação”, afirmou o diretor.

O Nobel de Física de 2025 citou o físico brasileiro Amir Caldeira, da Unicamp, por suas contribuições à mecânica quântica, fundamentais para o estudo premiado de três pesquisadores do exterior. Caldeira contribuiu com pesquisas que ajudaram a comprovar, na prática, como a mecânica quântica se manifesta em grandes escalas, abrindo caminho para o avanço das tecnologias quânticas. A repercussão da notícia foi amplamente debatida durante o evento, que reuniu estudantes, professores e pesquisadores da área. O encontro também discutiu que a premiação reforça o potencial dos cientistas brasileiros no cenário mundial.

Um dos palestrantes convidados foi o professor doutor e diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Olival Freire Junior. O doutor em Física compôs a mesa-redonda “Mecânica Quântica, sua construção e seus desafios”.

Olival Freire Junior abordou sobre o Prêmio Nobel de Física e o reconhecimento nacional pela citação do físico brasileiro na premiação. “Esse resultado da premiação é muito importante porque sinaliza a perspectiva do que nós chamamos de tecnologias quânticas que incluem a possibilidade de desenvolvimento de computadores quânticos. Essa possibilidade do uso da tecnologia quântica em sistemas macroscópicos que pode nos levar a variados usos”, comentou o diretor do CNPq.

“Agora, sobre a citação do professor Amir Caldeira pelo trabalho que ele fez no Nobel demonstra que a física brasileira na área das tecnologias quânticas tem mostrado uma excelência de padrão internacional. Isso quer dizer que em uma área de fronteira da inovação tecnológica, nós estamos bem posicionados. Não chegamos em primeiro lugar, mas nós somos daquela turma que está chegando em segundo ou terceiro. É um grande resultado”, frisou Olival Freire Junior.

Para o diretor Técnico-Científico da Fapes, Celso Saibel, o Nobel de Física de 2025 representa um reconhecimento que coloca o Brasil em destaque no cenário mundial. “Recebemos com muita alegria e entusiasmo a notícia de que o físico Amir Caldeira foi citado no Nobel de Física deste ano. Esse reconhecimento mostra o avanço da física brasileira e o quanto estamos próximos de, em breve, ter o Brasil entre os laureados. Também reforça a importância de manter os estudos sobre mecânica quântica cada vez mais presentes nas instituições de ensino do País”, afirmou Saibel.

Acesse o documento que divulga o Prêmio Nobel de Física 2025: clique aqui

O IV Encontro de Física na Ufes

O evento tem o objetivo de criar um ambiente para a discussão de tópicos de pesquisa, ensino e as atuais políticas científicas e educacionais no Espírito Santo e no Brasil. O professor da Ufes e idealizador do evento, Júlio Fabris, destacou sobre o apoio do Governo do Estado, via Fapes, para a realização do encontro.

“A Fapes está sendo cada vez mais protagonista nas atividades científicas e acadêmicas desenvolvidas no Estado, complementando e estendendo o que era feito pelas agências do Governo Federal. Isso é fundamental. Nesse evento, a Fapes nos concedeu apoio financeiro, que é essencial para se tornar possível organizar, porque envolve muito recurso. A Fapes tem dado esse suporte e permitido o diálogo, permitindo que se faça essa integração que o evento se propõe”, explicou Júlio Fabris.

O encontro fomenta a interação entre pesquisadores, docentes e discentes que atuam na área da Física nas diferentes instituições de ensino e pesquisa do Estado. A programação começou nesta quarta-feira (08) e segue até esta sexta-feira (10) na Ufes – campus Goiabeiras.

