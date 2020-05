Quarta quente e seca em São Paulo, com mudança de tempo à noite

Reprodução Redes Sociais/msonohara Previsão do tempo é de dia seco

São Paulo amanhece nesta quarta-feira (13) com os termômetros por volta dos 14ºC, mas perto do meio dia a temperatura eleva, podendo chegar aos 27ºC, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Leia também: Fechados com o capitão: O que afasta e o que aproxima Bolsonaro de seus ministros

O dia será seco na capital paulista, com índice de umidade do ar mínimo de 35%, abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

Contudo, a vinda de uma frente fria muda o tempo a partir do final da tarde, quando aumenta o número de nuvens no céu e pode haver pancadas de chuva isoladas em algumas partes de São Paulo .