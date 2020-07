Quarta parcela do auxílio emergencial sai a partir de segunda

Cerca de 1 milhão de pessoas no Espírito Santo vão começar a receber os novos pagamentos da ajuda do governo, que vai durar mais dois meses

Cerca de 1 milhão de pessoas no Estado vão começar a receber a 4ª parcela do auxílio emergencial, criado para ajudar trabalhadores a atravessarem a crise do coronavírus, na próxima segunda-feira (20). Os calendários foram divulgados ontem pela Caixa e pelo governo federal.

Diferente do que foi proposto em junho, não haverá parcelamento das duas últimas parcelas do benefício – a 4ª e a 5ª parcelas também serão de R$ 600, como as anteriores. Para os últimos aprovados no programa, o calendário vai se estender até o final do ano.

Os primeiros a receber a 4ª parcela serão os beneficiários do Bolsa Família. Estes pagamentos seguem o calendário original do programa, ou seja, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do benefício (NIS).

Assim, a 4ª parcela será paga entre 20 e 31 de julho e a 5ª parcela entre 18 e 31 de agosto.

Os calendários que foram divulgados na sexta (17), contemplam os pagamentos até a 5ª parcela de beneficiários inscritos no programa até 2 de julho, data final para inscrição, cujos cadastros foram considerados elegíveis até o momento.

Os trabalhadores que se inscreveram no programa pelo site ou aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, vão começar a receber a 4ª parcela do auxílio emergencial na quarta-feira. Primeiro eles só vão poder movimentar o valor de forma digital, através do aplicativo Caixa Tem.

A partir do dia 25, o dinheiro poderá ser sacado. Tanto o pagamento quanto o saque vão ocorrer de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Os calendários completos estão explicados na tabela ao lado.

A Caixa também anunciou que adiou o início dos saques e transferências da 3ª parcela que já foi paga aos beneficiários. Os saques e transferências seriam permitidos a partir deste sábado (18), mas agora só estarão liberados dia 25, data em que o saque passa a ser permitido no novo ciclo de pagamento.

Segundo a Caixa, o auxílio já beneficiou 65,2 milhões de trabalhadores no Brasil, sendo pago R$ 121,1 bilhões de reais.

(*Tribuna on line)