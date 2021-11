Quarta-feira quente e ensolarada em São Paulo

Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo São Paulo

A quarta-feira (17) será marcada pela presença do sol desde o início da manhã até o fim do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 32ºC.

Com a intensa chegada do sol, o tempo fica seco durante o dia, mas no fim da tarde a chegada de uma brisa marítima ajuda a amenizar os baixos índices de aquosidade na capital. A umidade do ar em São Paulo deve oscilar entre 28% e 85% nesta quarta.