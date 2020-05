QUARENTENA | 10 momentos que Geisy Arruda não decepcionou

View this post on Instagram

Carta Aberta: Sim, eu como Mulher, Livre, Escritora, Digital Influencer, e Dona do meu Corpo e da minha Sexualidade, tenho o Direito de Acordar , com meu pijama novo e tomar meu café preto? Sim, TENHO. Vou responder algumas questões que tenho recebido: Você só posta foto da bunda: SIM, porque a Raba é linda mesmo, um primor, adoro ela. É sexy e molinha. Viva as RABAS 🍑 Você faz programa? NÃO, e isso não faz de me mim mais mulher e muito menos melhor de quem faz. 🥰 Mais a Impressão que você passa é que faz: Eu lido com o PRECONCEITO a TANTOS Anos: Não vista essa roupa, não sente-se desse jeito, mulher não pode falar isso, comporte-se como uma mocinha, vai ficar mal falada no bairro, homens não gostam de mulheres que falam de sexo, vão querer você só pra comer, ninguém vai te levar a sério, você não é pra casar, você vai pro inferno se continuar assim… Foda-se, ser Mulher e ser Livre já faz de mim uma Guerreira. O mal do Ser humano é julgar o outro como se ele fosse DEUS, querem julgar como se fossem perfeitos, um brinde a Hipocrisia de alguns. Vai ter Raba SIM. Vai ter MULHER falando de Sexo SIM, vai ter MULHER dona da vida dela SIM. Quem não gostar, sugiro, a porta da frente, que como dizem, é a serventia da casa. 😜 #BoaTarde ✌🏻 look: @myluluboutique