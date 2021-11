Thais Teles Quanto Mais Vida Melhor: Quem é quem na novela inédita? Confira!

Quanto Mais Vida Melhor só estreia na próxima segunda (22), mas você deve saber quem é quem do elenco

A próxima novela das sete é Quanto Mais Vida Melhor terá o encontro de quatro protagonistas justamente na morte. Após um acidente aéreo todos ganham uma nova vida, mas com o aviso que um deles morrerá de verdade depois de um ano. Descubra agora quem é quem segundo a própria Globo:





OS PROTAGONISTAS

Flávia (Valentina Herszage)

Foi criada pelo pai, Juca (Fabio Herford), que foi abandonado pela mulher assim que ela nasceu. Não tolera a madrasta Odete (Luciana Paes). Dançarina de pole dance da boate Pulp Fiction, entra numa roubada ao participar de um golpe com Cora (Valentina Bandeira).

Além de dançar, canta bem. Apesar dos dons artísticos, também tem um talento enorme para se meter em confusões. Sofre um acidente aéreo que muda sua vida e faz sua trajetória cruzar com as vidas de Neném (Vladimir Brichta), Guilherme Monteiro (Mateus Solano) e Paula Terrare (Giovanna Antonelli).

Guilherme Monteiro (Mateus Solano)

Cirurgião renomado, eleito pela terceira vez o melhor do país, é herdeiro de uma família abastada. O filho único de Daniel (Tato Gabus Mendes) e de Celina (Ana Lucia Torre) tornou-se um adulto mimado e arrogante. Vive uma crise no casamento com a ex-modelo internacional Rose (Bárbara Colen).

Além disso, mantém com o filho do casal, Antônio (Matheus Abreu), uma relação distante. Dono da Clínica Monteiro Bragança, divide a sala de operações com Dra. Joana (Mariana Nunes), que nutre por ele uma admiração mais do que profissional.

Neném (Vladimir Brichta)

Nascido e criado na Tijuca, o ex-ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, com passagens por times da Europa, tenta retomar sua carreira de jogador de futebol. A rotina de noitadas e bebedeiras contribuiu para o declínio de sua forma física e consequente aposentadoria precoce dos gramados.

Os problemas financeiros o obrigaram a voltar a morar com a mãe, Nedda (Elizabeth Savala), as filhas e suas duas ex-mulheres: a primeira, Jandira (Micheli Machado), namorada de infância, com quem teve Martina (Agnes Brichta); e a segunda, Betina (Carol Garcia), com quem teve Bianca (Sara Vidal). Tem em seu empresário, Osvaldo (Marcos Caruso), um verdadeiro pai.

Paula Terrare (Giovanna Antonelli)

Ambiciosa, não revela nem sob ameaça as histórias de seu passado. Ainda jovem, veio de Goiás para o Rio de Janeiro, onde conseguiu emprego como secretária na Terrare Cosméticos. Subiu na empresa e se casou com o Presidente, Celso (Cândido Damm).

Com a morte dele, assume o comando da Terrare e logo se torna uma megaempresária acelerada, competente e mandona, do tipo que adora ser odiada pelos próprios funcionários. Nos negócios, tem uma disputa ferrenha com Carmem (Julia Lemmertz), proprietária da Wollinger Cosméticos.

Mora numa cobertura na Barra da Tijuca com a filha Ingrid (Nina Tomsic) e a governanta da casa, Tuninha (Jussara Freire), mas implica com a jovem, por achar que ela precisa ter seu jeito. A mesma Paula, dona de si, também mergulha de cabeça quando está apaixonada e é capaz de realizar as maiores loucuras por amor.

NÚCLEO DE NENÉM

Dona Nedda (Elizabeth Savala) – Matriarca forte e altiva, é o coração da família. Adora Neném acima de tudo. Cabeleireira de mão cheia, deu o nome do filho ao seu tradicional salão de beleza, situado na Tijuca, o Neném Coiffeur.

Com a crise financeira do filho, abraçou as noras Jandira e Betina como se fossem suas filhas. Também é louca pelas netas: Martina e Bianca.

Apesar da beleza madura, carrega uma enorme tristeza por causa do sumiço do marido, Edson (Stepan Nercessian), mas ainda assim sonha com a sua volta. Também sofre pelo filho mais novo, Roni (Felipe Abib), que está preso. É a responsável por ter transformado todos da família em fiéis devotos de São Judas Tadeu.

Roni (Felipe Abib) – O irmão caçula de Neném é o que na gíria se conhece como “chave de cadeia”. Invocado, cresceu com inveja do jogador e deseja ter tudo o que o ele tem, mas sem se esforçar para isso.

Depois de tanta encrenca que se mete, vai preso. Na cadeia, encontra sua alma gêmea: Cora. A atração pela golpista de carteirinha é à primeira vista. E tem nela a parceira ideal para seguir perturbando a vida de Neném.

Jandira (Micheli Machado) – Primeira ex-namorada de Neném, é mãe de Martina, a primogênita do jogador. Convive com Betina, outra ex-namorada de Neném, e Bianca, a filha caçula do ex, em clima de irmandade. A depiladora do salão Neném Coiffeur é uma mulher batalhadora.

Quando ele entra em crise, arregaça as mangas e vai vender as ‘Quentinhas do Neném’ para ajudar no sustento da família. Pelas ruas da Tijuca, vai entrar em choque com Odete, que já comercializava suas quentinhas na região e começará a perder espaço para a concorrência.

Betina (Carol Garcia) – Segunda ex-namorada de Neném a se instalar na casa da sogra, Nedda, que acolhe todo mundo em seu enorme coração de mãe. Fazia o tipo periguete e chegou por lá ainda grávida de Bianca. É mais emotiva do que Jandira, principalmente, quando se dá conta da saúde frágil da filha.

Entretanto, vai apostar no seu borogodó quando a crise financeira apertar a família, e deixará o serviço de manicure do Neném Coiffeur para se tornar dançarina de pole dance na boate Pulp Fiction.

Martina ou Tina (Agnes Brichta) – A primogênita de Neném e Jandira tem o pai como ídolo e sonha seguir a carreira dele. Além do talento para os gramados, a jovem também tem a personalidade estourada dele e não leva desaforo para casa.

Basta receber uma entrada mais dura de Soraia (Camila Rocha) no futebol para revidar à altura. A rivalidade entre as duas aumenta com a chegada de Antônio, vulgo Tigrão, no Colégio Estadual Albertina Correia, onde elas estudam.

Bianca (Sara Vidal) – É o xodó da família de Neném. Por conta de uma malformação congênita no coração, se cansa rápido e sente falta de ar. Com isso, preocupa a todos, principalmente, o pai, que sonha voltar a jogar futebol para conseguir pagar o tratamento médico da filha.

Superprotegida, aos poucos vai conseguir contornar a redoma criada pelos próprios parentes para levar uma vida de adolescente normal, que se apaixona e conquista quem a interessa.

Osvaldo (Marcos Caruso) – O agente de Neném é uma espécie de segundo pai para o jogador, já que o genitor biológico mesmo abandonou a família.

Nunca se casou, vive dedicado à família do atleta e cultiva uma paixão platônica por Dona Nedda. Com muito custo, consegue se declarar, mas até abrir seu coração para ela, é assediado por Tetê (Zezeh Barbosa), que vai para cima dele com suas armas de sedução nada convencionais.

Tetê (Zezeh Barbosa) – É a vizinha fofoqueira e pão-dura. Sempre tenta pendurar o pagamento de seus serviços no já combalido Neném Coiffeur. Dona de comentários ácidos, também é apaixonada por Osvaldo e logo se mete entre ele e Nedda, quando percebe que os dois engatinham um romance. Extremamente vaidosa, ela se garante no seu borogodó.

Edson (Stepan Nercessian) – Quando Neném tinha 14 anos, e Roni, 12, saiu de casa como quem ia comprar cigarros e nunca mais voltou, abandonando a mulher, Nedda e os filhos.

Malandro, pouco afeito ao trabalho, retorna se fazendo de coitado, como se nada tivesse acontecido, justamente quando Osvaldo se declara para a mãe de Neném e sonha morar com ela. Apesar da benevolência de Nedda e da parceria com o caçula, reencontra o primogênito com ódio no coração.

Trombada (Marcelo Flores) – Jogador profissional contemporâneo de Neném, mas que já pendurou as chuteiras. Quando jogava, era zagueiro. Levou muitos dribles e bolas por debaixo das pernas dadas por Neném.

Com uma entrada dura, quase abrevia precocemente a carreira do rival. Os dois vão se reencontrar, e como técnico do América, ele não perderá nenhuma chance de atrapalhar a vida do jogador.

Teca (Karina Dohme) – A noiva de Trombada vai atentar Neném até dizer chega. Seu sonho é fazê-lo quebrar a promessa feita a São Judas Tadeu, de não se envolver com ninguém enquanto não voltar a jogar num time profissional e marcar um gol.

Chicão (Sérgio Menezes) – Jogador do América, vai se apaixonar por Betina (Carol Garcia).