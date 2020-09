Quanto custa uma lipo LAD, a nova queridinha das famosas?

Seus fios estão opacos, ásperos, com muito frizz e com quebradiços? Fazer um tratamento caseiro pode ajudar – e muito – a deixá-los saudáveis e com vida. No entanto, sabemos que encontrar a hidratação certa para cada cor de cabelo nem sempre é uma tarefa fácil, já que cada tipo de fio e cada cor de cabelo merece um tratamento especial e específico.

O que fazer para não desbotar a cor ou será que têm um tratamento que combina melhor com minha coloração? Bom, existem variadas máscaras para tratamentos caseiros no mercado e é bem fácil ficar perdida na hora de investir em uma, certo? Para manter as madeixas saudáveis, bonitas e com a coloração ideal todos os dias do ano, dois hairsylists dão dicas para você fazer a hidratação certa para cada cor de cabelo sem sair de casa. Confira!





Aprenda a fazer a hidratação certa para cada cor de cabelo

Para cabelos castanhos

Geralmente, cabelos com essa coloração precisam de um tratamento reparador para melhorar sua estrutura. “Uma hidratação rica em proteínas oferece um excelente resultado”, recomenda Marcos Ferraz, hairstylist do Jacques Janine Klabin, de São Paulo. Essa hidratação pode ser feita semanalmente ou a cada 10 dias.

Para diminuir e evitar o ressecamento decorrente desse tipo de pigmentação, é preciso tomar cuidados como o uso de um leave-in ou creme sem enxágue com protetor solar depois da lavagem.

O hairstylist Rodrigo Toledo, do Loox Coiffeur, do Rio de Janeiro, indica um tratamento antioxidante de cor, que deve ser intercalado com cremes ou máscaras com princípios ativos de queratina, aminoácidos, vitaminas e ácidos. “Esses procedimentos são eficazes para hidratar os cabelos castanhos, pois repõem nutrientes, mantendo-os saudáveis e bonitos”, explica.

Para cabelos claros

Cabelos mais fragilizados e sensíveis: essas são as características dos fios loiros que não são naturais e, por isso, exigem cuidados em dobro. Portanto, além de shampoo específico para cabelos loiros, Marcos Ferraz também recomenda hidratações com queratina e proteínas em geral, feitas no salão uma vez por semana.

Utilizar um produto com fator de proteção solar é essencial para evitar os estragos causados pelo sol. “Para esse tipo de cabelo, o melhor é comprar uma boa máscara de hidratação e fazer um tratamento em casa, como manutenção”, completa Marcos.

Também vale a pena usar produtos reparadores ou com outros agentes específicos para os fios loiros. “Eles devolvem os nutrientes que são retirados do cabelo quando ele é submetido a colorações mais fortes para clareamento, o que requer cuidados extras”, reforça Rodrigo Toledo.

Para cabelos ruivos

Você sabia que os tons avermelhados deixam os cabelos ainda mais sensíveis do que os loiros? O hairstylist Rodrigo Toledo afirma que isso acontece porque o pigmento vermelho é muito fraco, e esse tipo de fio tende a desbotar a cor rapidamente.

Para que o impacto nos fios seja minimizado, é preciso fazer hidratação com produtos para cabelos coloridos que contenham óleos, queratina, aminoácidos em geral ou colágeno pelo menos uma vez por semana. Os produtos agem preservando o pigmento vermelho da coloração.

“Para evitar ressecamento, invista também em um bom leave-in com protetor solar. Outro cuidado, além da hidratação para cada cor de cabelo, é usar shampoos ara cabelos tingidos e fazer hidratação caseira”, soluciona Marcos. “O correto é procurar um profissional e pedir que ele indique uma máscara de boa procedência, para que você continue os cuidados em casa quando não puder ir ao salão”, finaliza Marcos Ferraz.