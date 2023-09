“Quando você está feliz, tudo flui”, diz Andressa Suita sobre beleza

Reprodução/Divulgação Andressa Suíta fala sobre empoderamento feminino e autoconfiança





A beleza natural feminina tem sido um aspecto bastante debatido entre as mulheres, que procuram se sentirem confiantes e com a autoestima elevada. Na noite desta quarta-feira, (20), ocorreu a inauguração das duas novas unidades da Lumini Estética, nos bairros Higenópolis e Moema, em São Paulo, que tem como embaixadora da empresa a empresária e modelo Andressa Suíta.

A saúde da pele é um fator muito importante para a beleza feminina. A influenciadora conta que sua avó serviu de exemplo a ela para os cuidados ideias da pele. “Eu cresci vendo a minha vó se cuidar e sempre passava cremes no rosto, como rosa mosqueta, e via minha mãe se cuidar também. Então isso serviu de inspiração para me cuidar desde pequena.”, relata.

Além de influenciadora e modelo, Andressa também é mãe de dois filhos, fruto de seu relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. Ela explica como consegue equilibrar a rotina agitada com tantos afazeres. “Depois da minha maternidade eu me vi influenciando muitas mulheres e querendo ou não sou casada com o Gusttavo, que é um cantor com uma visibilidade enrome. Então, acaba que as pessoas querem saber também da minha rotina. Será que eu sou uma pessoa normal? O que será que eu faço de diferente?”, diz.

Ela ainda conta que tem como foco a carreira de empresária, mas não deixa de lado as tarefas como mãe, modelo e influenciadora.

“Mas eu tento me equilibrar diariamente em ser mãe, esposa e ainda não deixar o meu sonho de lado, porque a Lumini pra mim é um grande sonho. Então, é um equilíbrio diário pra não deixar nada faltar. É claro que de vez em quando a gente dá uma surtadinha e não vou mentir que todos os dias eu sou radiante, plena e perfeita. Sou humana e também tento manter o equilíbrio.”

Reprodução/Divulgação Andressa Suita no evento de inauguração da Lumini Estética

Além disso, Andressa diz que preza pela felicidade das mulheres para estarem bem com sua autoestima e se sentirem empoderadas. “Quando você está feliz, tudo flui, nada de tirar sua paz. O resto as coisas vão fluindo. Eu acho que a beleza mesmo, de fato, vai vir de dentro pra fora e isso vai te dar mais motivos para estar se cuidando, cada vez melhor, da sua aparência. Mas, você tem que estar bem consigo mesma sempre”, finaliza.

Fonte: Mulher