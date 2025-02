Quando o ventilador deixa de ser alívio e vira fator de risco

Dois estudos divulgados no final de 2024 tratam do tema. Um deles, publicado no “The New England Journal of Medicine (NEJM)”, aponta que os ventiladores podem aliviar o estresse cardíaco em idosos em condições de umidade a 38°C. O outro, publicado no “The Journal of the American Medical Association (JAMA)”, conclui que há poucos benefícios adicionais no uso de um ventilador acima de 35°C.

Para o fisiologista térmico da Universidade de Loughborough, George Havenith, os dados dos artigos apontam que, acima de 35°C, a umidade é muito importante.

Pesquisadores da Universidade de Sydney e Ottawa analisaram diferentes cenários. Em um ambiente úmido (38°C e 60% de umidade), idosos tiveram uma redução de 31% no estresse cardíaco com ventiladores, chegando a 55% quando borrifados com água. Já em condições secas (45°C e 15% de umidade), os testes foram interrompidos devido ao aumento do estresse térmico.

Estudiosos alegam que faltam estudos realizados no mundo real para mostrar que os ventiladores são seguros – e não somente em câmaras climatizadas em laboratórios. No geral, no Brasil, a preocupação com o ventilador é menor devido ao clima predominantemente úmido, exceto no semiárido nordestino.