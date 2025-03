Quando o pênis diz não!

Muitos pênis, ao falharem, salvam literalmente seus ‘proprietários’ da morte!

Como profissional, lidando e escrevendo sobre saúde feminina e masculina, não posso deixar de afirmar que muitos pênis ao falharem, salvam literalmente seus “proprietários” da morte! Um bom exemplo: Problemas na próstata, eles podem interferir na ereção e por descuido, alguns homens levam muito tempo para procurar um médico mesmo sentindo algum sintoma, a falta de consultas preventivas, que deveriam ser anuais também contribuem para o agravamento de quadros de saúde, que seriam facilmente tratados, se detectados previamente.

É que na maioria das vezes, os homens só dão a devida atenção à saúde quando levam um susto. E vamos combinar que um susto assim não dá para deixar passar batido.

Mas, falhas na ereção são relativamente normais, podem acontecer naquele dia em que o estresse foi maior, cansaço, desmotivação (relação em crise…) etc… É necessário maior atenção quando as falhas se tornam contínuas, essas sim, precisam ser avaliadas e é claro que ninguém melhor do que o seu médico, para fazê-lo.

Ereção falhando põe por terra a melhor das relações, menos por parte da mulher, que na maioria das vezes entende e apoia e mais por parte do homem, que historicamente não lida bem com a situação. E para agravar, falhas no desempenho sexual masculino é um tema sensível e frequentemente cercado de tabus, mas compreender suas causas e buscar soluções pode transformar a vida de muitos homens e seus relacionamentos. As dificuldades podem se manifestar de diversas formas, como impedimento em obter ou manter a ereção, ejaculação precoce ou retardada e até mesmo a diminuição do desejo sexual.