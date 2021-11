Redação João Bidu Quando montar a árvore de Natal? Saiba a data correta

Quem diria, né? Já estamos nos aproximando do final do ano e também da melhor época dele: as festas! Tem data melhor para reunir toda a família? Difícil, né? Mas, quanto mais chegamos perto das comemorações, sempre fica aquela dúvida: quando montar a árvore de Natal ? Para aquelas que gostam de viver a tradição do jeitinho que ela é, nós temos a resposta!

Quando montar a árvore de Natal?

O ideal mesmo, é esperar até o início de dezembro para começar as preparações da festa. Isto porque, de acordo com a tradição católica, a montagem da decoração deve começar somente no primeiro domingo do Tempo Advento (que corresponde ao quarto domingo antes do dia do nascimento de Jesus). Para este ano, se prepare para começar a pensar no Natal no dia 4 de dezembro . E não pense que acabou por aí! Para quem quiser estar realmente de acordo com a tradição católica, não monte tudo no mesmo dia. Pense bastante na ideia de receber o Natal em sua casa e, se conseguir se prepare para ele aos poucos durante o decorrer do mês.

Com o presépio, a mesmíssima coisa! Ele deve ser construído ao longo dos dias e respeitando as datas históricas. José e Maria devem ser colocados apenas na véspera, Jesus só no próprio dia 25 e os três reis magos após o nascimento. Além disso, não se esqueça que o Natal é um dos momentos mais bonitos do ano, tempo de celebrar o nascimento de Jesus e agradecer pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Dia 25 de dezembro é a data especial em que aproveitamos para reunir a família, os amigos, trocar presentes e fazer grandes banquetes e é tempo também, de celebrar a fé em família.

