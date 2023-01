“Quando eu viajar, vou escrever Alckmin na minha cadeira”, brinca Lula

Reprodução/Youtube Lula se reuniu com os governadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (27) que pediu ao vice Geraldo Alckmin (PSB) que sentasse em sua cadeira durante sua ida à Argentina. A declaração ocorreu na abertura da reunião entre o chefe do Executivo federal com os 27 governadores .

Apesar da solicitação feita por Lula, o ex-governador de São Paulo não quis ocupar a cadeira do mandatário. Alckmin chegou a dizer que até poderia ocupar a sala presidencial, no entanto, a cadeira ficaria vazia até o retorno do chefe do Executivo federal.

“Eu pedi para ele ficar na minha sala e ele disse: ‘Não. A sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente. Nela eu não sento’. E ele foi despachado para a sala vizinha do presidente”, falou o presidente da República para os governadores presentes na reunião.

Lula voltou a dizer que viajará muito durante seu mandato para fazer com que o Brasil volte a ter credibilidade internacional. Para poder atender aos compromissos em países estrangeiros, o mandatário evidenciou que tem total confiança em Alckmin para assumir seu lugar temporariamente.

“Quanto eu viajar, eu vou escrever Geraldo Alckmin na minha cadeira para você poder sentar sem nenhuma preocupação. Minha cadeira não morde, ela afaga”, divertiu-se o petista.

Lula viajou para a Argentina no começo da semana e se encontrou com o presidente Alberto Fernandez. Os dois conversaram sobre a possibilidade de criação de uma moeda comum os países vizinhos para realizar transações comerciais, mas sem excluir a existência do real e do peso argentino.

Lula também se desculpou com os argentinos pelas “grosserias” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O antigo governante não teve boa relação com o país vizinho, acusando Fernandez de “esquerdista” e ser aliado do petista.

Lula e as viagens internacionais

O presidente da República afirmou durante as eleições de 2022 que faria muitas viagens internacionais para fazer com que o Brasil volte a ter credibilidade no exterior. Ele foi para a Argentina e Uruguai nesta semana.

Lula já confirmou sua ida para Portugal e Estados Unidos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política