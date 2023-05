Quando é o momento certo de trocar as pastilhas de freios dos carros?

Reprodução – Pixabay A durabilidade das pastilhas de freio vai depender da maneira como o motorista dirige

Não existe prazo específico de quilometragem ou anos, como acontece com outros componentes do veículo, mas, no caso das pastilhas de freio , vai depender muito da forma como o motorista dirige, bem como os locais onde o carro mais trafega – cidade ou estrada.

Vale salientar que as condições da pastilha de freio também vão ajudar a manter os discos de freio em ótimas condições de frenagem . Em locais expostos ao tempo, ou com umidade elevada, por exemplo, pode ocorrer oxidação dos discos de freio causada pelos resíduos das pastilhas.

Para manter as boas condições de frenagem, o ideal é que o motorista leve o carro para fazer a inspeção a 10 mil km , ou conforme indicado no plano de manutenção contido no Manual do Proprietário do veículo .

Vale lembrar que, nos carros automáticos, a atenção deve ser redobrada, já que as pastilhas costumam se desgastar mais rápido nesses modelos. Isso é explicado pelo fato que nas descidas, este tipo de transmissão não reduz as marchas automaticamente ou o faz, mas de maneira mais lenta e suave do que o freio motor decorrente de uma redução numa caixa manual. Quando há opção de seleção de marchas, muitos não se lembram do recurso.

Mas, se antes do prazo o motorista notar qualquer anomalia, tais como trepidações, chiados, demora nas frenagens ou ou indicação no painel de instrumentos através das luzes de advertência , é preciso ir até uma oficina especializada para averiguação do sistema de freios, conforme orienta Raulincom Silva, Coordenador da Assistência Técnica da TMD Friction/Cobreq.

“Os motoristas precisam estar sempre atentos a pequenas variações ou mudanças durante a condução do veículo, pois isso envolve a segurança não só deles, mas como a dos demais ao redor dele ”, alerta Silva.

Fonte: Carros