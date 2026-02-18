Quando começa a Quaresma em 2026 e o que é esse período religioso

Com a Quarta-feira de Cinzas, dá se o início à Quaresma, período marcado por devoção e sacrifícios para a fé cristã

Com o fim do Carnaval, chega a Quarta-feira de Cinzas (18/2) e com ela dá-se início a um dos períodos mais importantes do calendário cristão: a Quaresma. Com a data, o termo começou a viralizar em pesquisas que tentam entender quando começa o período e o que ele significa.

Para os fiéis brasileiros, este é um momento de deixar a alegria da folia de lado e se reconectar com a espiritualidade. A Quaresma dura exatamente 40 dias — sendo 46 no calendário porque a igreja católica descarta os domingos.

O final do período, que neste ano será no dia 2 de abril, coincide com o início da Páscoa, na Quinta-feira Santa. A tradição remete aos 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum.

Para os cristãos, a Quaresma é entendida como um período de exame de consciência, exercício da disciplina espiritual e um convite à conversão. Entre as práticas mais conhecidas está a abstinência de carne às sextas-feiras, assim como na Sexta-feira Santa.

Também é comum o jejum na própria Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa. Vale lembrar, no entanto, que as práticas podem variar conforme a orientação da vertente religiosa.

Além disso, há aqueles que optam por abrir mão de algum prazer pessoal durante os 40 dias, como doces, bebidas alcoólicas, redes sociais ou práticas sexuais.

