Qualificar ES: prazo e regras para inscrições em cursos on-line são alterados

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) publicou, nesta segunda-feira (09), uma retificação referente ao Edital Sectides 013/2021, que dispõe sobre a oferta de 26 mil vagas em cursos on-line para o programa Qualificar ES. A partir da retificação, os candidatos poderão optar por até dois cursos oferecidos neste edital. Outra novidade é a prorrogação das inscrições.

Os interessados têm agora até o dia 15 de agosto para se inscrever no site www.qualificar.es.gov.br. Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos completos na data do lançamento do edital, acesso à internet, além de noções básicas de informática e navegação na internet. No caso do curso de Cuidador de Idosos, a idade mínima necessária é de 18 anos.

São duas mil oportunidades em cada um dos 13 diferentes cursos, todos com carga horária de 120 horas. Os candidatos que já realizaram a inscrição em uma das oportunidades disponíveis, podem se inscrever em uma segunda opção desejada. A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 18 de agosto, no site do programa.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no cadastro ou inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o suporte do programa, pelo e-mail [email protected].



Confira as oportunidades:

Auxiliar Administrativo

Assistente de Recursos Humanos – Novo

Bolos e suas Variações

Cuidador de Idosos (Para maiores de 18 anos)

Educação Especial e Inclusiva

Elaboração de Projetos On-line – Novo

Empreendedorismo e Inovação

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Inglês Básico

Inglês Intermediário

Maquiagem

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Acesse o edital e a retificação em: https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/editais-abertos

