Qualificar ES abre mais 26 mil vagas em cursos on-line gratuitos com novidades

.

O Programa Qualificar ES abre, nesta terça-feira (30), mais 26 mil vagas em cursos on-line gratuitos para a população capixaba. São 13 opções de cursos disponíveis, sendo oito novos e todos com novidades: os cursos foram remodelados e passam a oferecer uma nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias.

A secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Cristina Engel, explicou como a Secretaria investiu nos cursos a distância: “O futuro chegou mais cedo do que a gente esperava. Nós já tínhamos alguns cursos presenciais e on-line, que era nossa forma de atingir todo o Estado. Com a pandemia do novo coronavírus, nós verificamos que não podíamos manter os cursos presenciais, para respeitar o isolamento social, e ao mesmo tempo não poderíamos deixar de ofertar os cursos a distância, para dar uma oportunidade do cidadão se qualificar durante a quarentena”, enfatiza.

“Nossa equipe estudou novas abordagens de conteúdo para os cursos já existentes e os novos cursos, que atendessem a essa necessidade que, de repente, apareceu na vida de todo mundo. Nossa preocupação é de, além de ter um conteúdo mais adequado e em maior quantidade, também ser uma atividade mais atraente para o cidadão”, afirmou Cristina Engel.

O edital de seleção já está disponível para consulta no site do Programa (www.qualificar.es.gov.br) e pode ser acessado clicando aqui. As inscrições iniciam nesta terça-feira (30) e encerram no dia 15 de julho, e devem ser feitas no site do Qualificar ES. De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo são:

Ter idade mínima de 16 anos;

Ter acesso à internet;

Ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

O candidato pode se inscrever em dois cursos e a seleção será realizada pela ordem de inscrição no site. O resultado será divulgado no dia 29 de julho também no site do Qualificar ES.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação.

O Programa é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e essa é a terceira vez que oferece cursos a distância gratuitos em 2020.

Novidades nos cursos

Nesta oferta, os cursos foram remodelados para serem mais atrativos. As videoaulas possuem novo cenário, mais dinamismo e maior quantidade de conteúdo por módulo. Já para as apostilas foi planejado um novo design gráfico, deixando o conteúdo mais atrativo, ilustrativo e com fácil leitura, especialmente para aqueles que fazem os cursos pelo celular. Outra novidade é o retorno das tutorias on-line, que permite que os alunos recebam uma mediação pedagógica constante enquanto estudam.

Cursos:

CURSOS CARGA HORÁRIA VAGAS Agente Epidemiológico 120h 2000 Assistente de Tecnologia da Informação 120h 2000 Auxiliar Administrativo 120h 2000 Bolos e Suas Variações 120h 2000 Criação e Edição de Videoaulas com Aplicativo Gratuito 120h 2000 Design de Sobrancelhas 120h 2000 Digital Influencers: Marketing de Influência 120h 2000 E-Commerce 120h 2000 Formação de Tutores EaD 120h 2000 Inglês Intermediário 120h 2000 Maquiagem 120h 2000 Panificação 120h 2000 Tecnologias Educacionais 120h 2000 TOTAL 26.000

INSCRIÇÃO RESULTADO INÍCIO DAS AULAS TÉRMINO AULAS 30/06/2020 a 15/07/2020 29/07/2020 11/08/2020 09/10/2020

Texto: Samantha Nepomuceno

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secti

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1822 / (27) 3636-1819

[email protected]