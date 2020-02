Qualificar ES abre inscrições com 200 vagas para profissionais da educação

Programa encerra primeira oferta de 2020 com etapa de cursos semipresenciais.

A partir desta terça-feira (04), profissionais da área educação podem se inscrever para concorrer a uma das 200 vagas em cursos semipresenciais gratuitos ofertados pelo Qualificar ES. As inscrições podem ser feitas no site do Programa ( www.qualificar.es.gov.br) até 16 de fevereiro. Os cursos são de “Introdução a Libras”, em Vila Velha; “Programação Neurolinguística – PNL”, em Montanha; e “Metodologias Ativas na Educação”, pela primeira vez em São Mateus.

De acordo com os editais, podem se inscrever candidatos com licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência, além de bacharéis e tecnólogos, desde que comprovem um ano de docência.

A carga horária dos cursos inclui a educação EaD, por meio de vídeoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão e tarefas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), além de quatro encontros presenciais obrigatórios. Nos editais disponíveis no site, é possível conferir as datas, locais e horários dos encontros de cada curso.

De acordo com a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, contribuir com a atualização da profissionalização dos educadores, por meio de cursos gratuitos e de qualidade para que eles desenvolvam um trabalho transformador na educação capixaba é o principal objetivo da oferta de cursos semipresenciais para o grupo.

“Nós temos o dever de aprimorar a qualificação dos nossos profissionais da área da educação para que possamos nos desenvolver em todas as áreas enquanto sociedade. É pensando nisso que segmentamos alguns cursos para esses profissionais. Somente por meio da educação é possível construir um Estado socialmente justo e comprometido com os desafios da atualidade”, afirma Cristina Engel.

Inscrições já abertas

As inscrições para os cursos on-line da terceira etapa da oferta permanecem abertas até 10 fevereiro. Ao todo, 10 mil vagas em 10 opções de cursos estão disponíveis. Moradores de todo o Estado podem se inscrever em até dois cursos. As inscrições podem ser feitas no site do Programa (www.qualificar.es.gov.br) e, de acordo com o edital, os requisitos para inscrição são: ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web.

Dados da 1ª oferta de 2020

A Secti finaliza a primeira oferta de cursos profissionalizantes do Qualificar ES, após o término da etapa de cursos semipresenciais. Ao todo, foram ofertadas mais de 16 mil vagas em quatro etapas de inscrição. A meta para 2020 é ofertar 56 mil vagas em cursos gratuitos para população capixaba.

Confira os cursos, número de vagas e polos das vagas para cursos semipresenciais

Endereço CEET Vasco Coutinho: Luciano das Neves, s/n – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES, 29100-060

CURSO CARGA HORÁRIA VAGAS SUPLENTES TURNO Introdução a Libras 200h 01 a 50 01 a 25 Matutino 51 a 100 26 a 50 Vespertino Total das Vagas 100 50

Endereço: EEEM Ceciliano Abel de Almeida: Praça Mesquita Neto, s/n – Centro de São Mateus – ES, 29930-270

CURSO CARGA HORÁRIA VAGAS SUPLENTES TURNO Metodologias Ativas na Educação 200h 50 25 Matutino Total das Vagas 50 25

Endereço: Ifes Campus Montanha. ES-130, km1 (Vinhático x Montanha) Bairro Palhinha, Montanha – ES, 29.890-000.

CURSO CARGA HORÁRIA VAGAS SUPLENTES TURNO Programação Neurolinguística – PNL 200h 50 25 Matutino Total das Vagas 50 25

