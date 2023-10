Qualificar ES: 24 mil vagas abertas para cursos online e de graça

Ao todo, são 24 mil vagas, em 12 cursos online. As inscrições seguem até o dia 16 de outubro

Já estão abertas as inscrições para a 3ª oferta de cursos online do Programa Qualificar ES. São 24 mil vagas, em 12 cursos online, ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

O período de inscrição segue até o dia 16 de outubro. As vagas são para os seguintes cursos: Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, E-commerce, Educação Especial e Inclusiva, Empreendedorismo e Inovação, Informática Básica, Inglês Básico, Recepcionista, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho Word e Excel.

Para participar da seleção, é necessário seguir os requisitos exigidos pelo presente edital:

– Ter idade mínima de 16anos, completos na data do início do curso;

– Ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES. O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

A classificação será por ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. O resultado será divulgado no dia 20.