Qualidade de vida dos agentes de segurança em debate

Debater a qualidade de vida dos policiais e como isso afeta a rotina de trabalho desses agentes. Essa é a proposta da reunião da Comissão de Segurança, que será realizada na terça-feira (8), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. A ideia é reunir representantes do segmento para discutir o tema: “Segurança Pública: como está a saúde de quem nos protege?”.

O proponente da pauta é o presidente do colegiado, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). O parlamentar está preocupado com a pressão diária que o trabalho exerce sobre esses profissionais.

“A iniciativa busca chamar atenção para o impacto psicológico que a rotina de riscos, violência e pressão constante causa nos agentes de segurança. Especialistas alertam que o estresse acumulado, somado à falta de apoio adequado, pode comprometer não apenas a qualidade de vida dos policiais, mas também a segurança da população”, destaca.

“Ainda existe um forte estigma dentro das corporações, o que dificulta o acesso a cuidados psicológicos. A comissão pretende discutir medidas que garantam acompanhamento psicológico contínuo, ações preventivas e políticas públicas voltadas à valorização da saúde mental nas forças de segurança. Cuidar de quem cuida da sociedade é uma responsabilidade que precisa sair do discurso e virar prioridade nas ações do poder público”, ressalta Bahiense.

Cooperativismo

Também na terça (8), a Comissão de Cooperativismo receberá representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB-ES) para discutir a importância das ações do colegiado para o segmento no estado. A reunião está marcada para as 13h30, no auditório Augusto Ruschi.

Veja como ficou a agenda da semana:

Segunda (7)

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Reunião ordinária da Comissão de Educação – Plenário Rui Barbosa

19 horas – Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (8)

10 horas – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

13 horas – Reunião ordinária da Comissão de Turismo – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Cooperativismo – Auditório Augusto Ruschi

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (9)

19 horas – Sessão solene para entrega da Ordem do Mérito Domingos Martins e do Título de Cidadão Espírito-Santense – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta (10)

19 horas – Sessão solene para entrega da Comenda Zacimba Gaba – Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: POLÍTICA ES