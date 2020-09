Qualcomm lança chip que promete melhorar os jogos em celulares; conheça

Reprodução Qualcomm lança o Snapdragon 732G

A Qualcomm anunciou nesta segunda-feira (31) o seu novo chipset intermediário Snapdragon 732G . Voltado ao mercado gamer, o modelo promete recursos de inteligência artificial aprimorados e leves melhorias de desempenho em relação à geração anterior, Snapdragon 730G.

O lançamento conta com um processador de arquitetura Kryo 470, com oito núcleos e clock máximo de 2,3 GHz. Trata-se de uma melhoria tímida em comparação com o limite de 2,2 GHz da versão anterior. Os dois modelos compartilham das mesma GPU (Unidade de Processamento Gráfico) Adreno 618, que oferece até 15% de melhorias na renderização de gráficos.

Outro elemento que se repete é o modem Snapdragon X15 LTE. A tecnologia permite download de 800 Mb/s, porém não oferece suporte a conexões 5G . O Q ualcomm Snapdragon 732G também apresenta recursos da plataforma Snapdragon Elite Gaming. De acordo com a empresa, o processador vai permitir que jogadores tenham uma experiência de jogo ultrarrealista com mais de um bilhão de tons de cor.

A companhia destaca também o suporte a um sistema de inteligência artificial de quarta geração que oferece “interações intuitivas” e outros elementos focados na experiência do usuários que podem, inclusive, ajudar a melhorar a eficiência da bateria dos aparelhos.

“O Snapdragon 732G oferecerá uma experiência de jogo poderosa, IA sofisticada no dispositivo e desempenho aprimorado”, disse Kedar Kondap, vice-presidente de produtos da Qualcomm Technologies, em nota.

A Qualcomm ainda manifestou que novos celulares POCO, da gigante de tecnologia chinesa Xiaomi , serão contemplados com os novos chipsets. Sem revelar o nome do dispositivo, Sam Jiang, chefe de produtos da POCO , afirmou que a empresa deve lançar o primeiro aparelho com o Snapdragon 732G.

“Acreditamos que o dispositivo estabelecerá uma nova referência na categoria intermediária, redefinindo completamente a relação entre o preço de um telefone e suas capacidades”, afirmou o executivo.