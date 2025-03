Qual tamanho de pênis perfeito para as mulheres, segundo pesquisa

Uma pesquisa revelou o tamanho “ideal” de pênis para as mulheres. A seguir, veja 5 ideias de posições para testar com seu parceiro no sexo

Mulheres revelaram qual tamanho de pênis elas acham mais atraente — e qual deles pode levá-las a trair. Os resultados da pesquisa, realizada pelo site de saúde sexual americano Bad Girls Bible, com 1.300 mulheres, confirmam o estereótipo comum: quanto maior, melhor.

O levantamento ainda constatou que 91,2% das mulheres dizem que a dimensão é importante para a satisfação sexual, sendo que certos tamanhos de pênis foram considerados muito pequenos para elas.

Com base na pesquisa, o tamanho dos sonhos para as mulheres é 18,3 centímetros. Além disso, 43,6% das entrevistadas disseram que o tamanho do pênis importa na hora de decidir namorar alguém, enquanto 40,2% das mulheres consideraram até mesmo trair um parceiro com um pênis pequeno.

A equipe descobriu que quanto menor o pênis do homem, menor a probabilidade de as mulheres ficarem satisfeitas durante o sexo. E dois terços das mulheres entrevistadas disseram que dez centímetros ou menos ainda era muito pequeno para elas.

Entretanto, no extremo oposto, a equipe descobriu que os pênis também podem ser grandes demais para serem satisfeitos.

Cerca de 51% das mulheres entrevistadas disseram que 23 centímetros é muito grande para elas, enquanto apenas 4,5% consideraram 15 centímetros grande demais.

Para aproveitar o “pênis ideal” confira as melhores posições heterossexuais para alcançar o orgasmo: