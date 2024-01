Foto: Reprodução Qual hidratante labial Carmed Fini mais combina com você?

Os cuidados com os lábios são essenciais, especialmente em climas mais frios, durante exposição ao sol ou durante estações mais secas. Agora imagina cuidar dos lábios com sabor de bala Fini ? A linha Carmex Fini oferece uma variedade de hidratantes labiais para atender a diferentes necessidades.

Como o produto não é vendido por um valor muito acessível, nem sempre conseguimos experimentar todos os sabores disponíveis . Para te ajudar nessa missão, vamos comentar sobre as características de cada um para que você identifique o que mais combina com você!

Uma boa forma de se direcionar é pensar nos sabores das balas! Atualmente, a linha conta com os hidratantes nos seguintes sabores: Beijos, bananas e dentaduras. Se você consegue identificar qual dos três sabores é o seu preferido, isso já pode te dar um direcionamento melhor. Se ainda estiver na dúvida, entenda mais sobre cada um da linha.

1. Carmed Fini Beijos

Carmed Fini Beijos é um hidratante labial de uso diário e que conta com o inesquecível aroma de morango da bala queridinha da marca! Com alto poder de hidratação, ele protege contra o ressecamento e deixa os lábios macios e hidratados. Possui cor rosa, é livre de parabenos e conservantes e não é testado em animais. Ou seja, se você quer sentir sabor de morango e adicionar um tom rosinha nos lábios, essa é a opção perfeita!

2. Carmed Fini Dentadura

Carmed Fini Dentaduras é um hidratante labial de uso diário incolor com alto poder de hidratação. Protege contra o ressecamento, deixando os lábios macios e saudáveis e conta com o doce aroma de Fini Dentaduras. Incolor, permite seu uso com batom, e os produtos são livres de parabenos e conservantes, além de não serem testados em animais. Se você é mais discreta, essa pode ser uma boa opção, pois hidrata sem adicionar cor nos lábios.

3. Carmed Fini Bananas

Hidratante labial de uso diário incolor com aroma de Carmed Fini Bananas, com alto poder de hidratação, protege contra o ressecamento, deixando os lábios macios e saudáveis. Sem parabenos e conservantes, não testado em animais, com efeito gloss. Ou seja, esse também oferece uma cobertura incolor com o sabor inconfundível da balinha de banana da marca.

Agora que você já conhece as características dos produtos dessa linha, pode fazer uma escolha certeira!

