Qual é o melhor momento para comprar um carro novo?

Entenda como funciona a planilha de fechamento das concessionárias brasileiras para obter o melhor negócio

Para conseguir o melhor preço na hora de comprar um carro novo ou seminovo, é preciso estar atento a algumas circunstâncias que podem colaborar para um valor mais em conta, opcionais na faixa e condições especiais de financiamento. Para o consultor da Agência AutoInforme Luiz Cipolli Jr., o melhor momento para comprar um carro zero quilômetro é no fim do mês, principalmente se as vendas se mostrarem enfraquecidas na comparação com o mês anterior.

“Esperar para fazer o negócio na última semana de cada mês pode ser vantajoso. Pressionados a baterem metas, os concessionários e o departamento de vendas das fabricantes acabam fazendo os chamados feirões , a fim de desovar o estoque e começar o mês seguinte com o pátio limpo”, diz Cipolli, que também é autor da coluna O Melhor Negócio .

Fim do mês é um bom momento para "chorar" mais equipamentos, como central multimídia

Entre as condições mais atrativas, pode-se encontrar carros com preços abaixo da tabela, melhor avaliação do seu veículo na troca ou alguns mimos interessantes (película solar, friso lateral, tapete e até uma central multimídia superior). Neste caso, uma alternativa interessante é conferir o desempenho das vendas na quinzena. Se o mercado não estiver aquecido, a chance de encontrar melhores condições ao fim do mês é maior.

O começo do ano também se mostra uma boa época para comprar carro zero quilômetro . “Com as várias despesas do primeiro trimestre, como IPVA, IPTU e gastos da escola dos filhos, o início do ano não costuma ser tão bom para os lojistas”, diz Cipolli. “As concessionárias acabam fazendo promoções para desovar o estoque que sobrou do ano anterior”.