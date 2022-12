Qual é o melhor exercício para empinar o bumbum?

Conheça o melhor movimento para aumentar e tonificar os glúteos, considerados a “paixão nacional”

Aumentar o bumbum, deixar ele “durinho” e empinado é o desejo de muita gente. Os glúteos são formados por vários músculos: glúteo máximo, médio, mínimo, gêmeo superior e inferior, obturatório interno e externo, piriforme e quadrado femural. Porém, o músculo principal que temos de ativar quando o foco é empinar o bumbum chama-se glúteo máximo.

O glúteo máximo é um extensor primário e rotador lateral do quadril que participa do processo de sustentação e equilíbrio do corpo.

Um estudo realizado por Boren (2011) mostrou que o agachamento unilateral (afundo ou búlgaro) promoveu um grande recrutamento tanto do glúteo máximo quanto do médio.

Já um produzido por Caterisano (2002) afirmou que a ativação do glúteo no agachamento total é maior do que a do quadríceps.

Se você tem problemas no quadril, dores na região lombar, disfunções e/ou valgismo dinâmico, é importante fazer uma avaliação com um profissional para ajustar a realização de exercícios isolados, como a cadeira abdutora.

Porém, se o seu foco é aumentar e/ou empinar o bumbum, invista nos exercícios de agachamento.

