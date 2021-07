Redação João Bidu Qual é a música da Marília Mendonça de cada signo?

Dia 13 de julho é comemorado o Dia do Cantor e Compositor Sertanejo, o gênero musical dos corações apaixonados. Com letras intensas e marcantes, as canções vêm conquistando os brasileiros a cada lançamento. A prova desse fenômeno é que a música sertaneja continua dominante no rádio brasileiro e não demonstra sair do topo tão cedo.

Para entrar no ritmo desse dia, escolhemos a rainha da sofrência, Marília Mendonça , que é conhecida pelas suas composições de sucesso e vocais poderosos, além de ser uma referência para guiar o dia de hoje! Como? Analisando qual música dela combina com cada signo do zodíaco ! Pronto para descobrir a sua?

Música da Marília Mendonça de cada signo

Áries – A voz do coração

Quantas vezes você já seguiu “a voz do coração”? Quando tudo parece estar indo de mal a pior, ouvir o seu interior é sempre uma boa escolha – e ouvir Marília Mendonça também!

Touro – Infiel

Muitas pessoas não sabem, mas Touro também gosta de sofrência, principalmente quando a música é uma alfinetada atrás da outra. Para os(as) taurinos(as), a questão da fidelidade e do ciúmes pega forte no coração.

Gêmeos – Impasse

O jeitinho de Gêmeos de tentar “ler” a outra pessoa tem tudo a ver com essa música. Além disso, esse sucesso fala sobre os diálogos da relação – algo pelo que esse signo preza bastante.

Câncer – Apaixonadinha

Estar “apaixonadinha” é maravilhoso, não é mesmo? Esse sentimento enche o coração de alegria e a vida fica até mais leve, exatamente como o signo de Câncer gosta.

Leão – O que falta em você sou eu

Para deixar o seu ego lá no alto, principalmente quando estiver tomado(a) pelo baixo-astral, ouça essa música! Afinal, sabemos que você adora pensar que o que falta para o seu crush é você e toda sua perfeição.

Virgem – Eu sei de Cor

Quem é nativo desse signo sabe de cor o que é entrar em uma relação que não vai ter futuro. Por isso mesmo, antes de se entregar de vez, Virgem analisa todos os prós e contra da situação e logo desapega quando vê que não vai dar certo.

Libra – O que é amor pra você

Seu lado justiceiro e sonhador não tolera alguém que brinca com seus sentimentos, certo? Por isso, “O que é amor pra você” é a música pra você, mas que você colocaria para as pessoas que te fizeram sofrer ouvirem.

Escorpião – Bem pior que eu

Sabemos que os(as) escorpianos(as) são irresistíveis e por isso podem até atrair alguns corações já comprometidos. Mas, como esse signo também tem seu lado ácido, ele vai jogar na cara que quem resolveu trair é bem pior que ele!

Sagitário – Mudou a Estação

Essa música tem tudo a ver com os sagitarianos por dois motivos: o primeiro é porque ela fala sobre cortar as asas por alguém – algo que Sagitário não gosta, mas precisa fazer se quiser entrar em uma relação séria. O segundo, claro, porque ele é capaz de mudar a estação, se libertar de novo e partir para outra!

Capricórnio – Todo mundo vai sofrer

Essa signo sabe que não tem outra, “todo mundo vai sofrer” com algum amor. Ainda bem que você sabe como dar a volta por cima, após algumas doses de uma bebidinha, né?

Aquário – Folgado

Pedir satisfação para um aquariano é o fim do mundo, né? De relacionamento assim você quer distância! Portanto, esse sucesso traduz o que você faria se caísse em uma cilada dessas.

Peixes – Supera

“Supera” é quase um conselho para os(as) piscianos(as). É hora de parar de fazer papel de trouxa, deixar pra lá aquele relacionamento que não deu certo e parar de apostar nas segundas, terceiras, quartas chances. Ou seja: supera!

