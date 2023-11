Qual cor você deve usar na virada de ano? Descubra com a Numerologia

FreePik Qual cor você deve usar na virada de ano? Descubra a ideal de acordo com a Numerologia

Com o ano novo se aproximando, muitas pessoas já começam a manifestar suas metas, planos e pensar no que queremos mudar. Entre os principais rituais do réveillon para fortalecer esses pensamentos, apostar nas cores de roupas é um dos mais utilizados e, por isso, surge a dúvida de qual delas é a ideal para se usar na data.

Para sanar a indecisão, surge a Numerologia, ramo do esoterismo que se utiliza da simbologia dos números e operações matemáticas a fim de estabelecer uma relação entre algarismos e outros seres vivos, determinando, dessa forma, traços de personalidade de uma pessoa. Com o intuito conectar os números às cores, a influenciadora Nanda Silveira, que produz conteúdo relacionados à lei da atração e comportamento humano com seus mais de 1 milhão de seguidores nas redes, revelou um método com cálculos simples.

Primeiro, escreva em um papel o dia e o mês em que você nasceu e o ano que está por vir. Depois, faça a soma de cada um desses números presentes no papel. Exemplo: vamos supor que você faça aniversário no dia de hoje, então, sua data ficará 01/11/2024 e a conta terá o seguinte formato 0+1+1+1+2+0+2+4. Se o resultado da soma der um número de dois dígitos, você vai somar esses dois números entre si até resultar em um algarismo de 1 a 9. Exemplo: utilizando a conta que fizemos acima, o resultado será 11. Sendo assim, será somado 1+1, resultando em 2.

Agora que já sabe o número que corresponde a sua pessoa, Nanda diz qual cor você deve usar nesta virada de ano, se baseando na Numerologia. Lembrando que o foco deve ser no primeiro tom citado, já que o segundo é apenas um reforço para atrair algo que também será positivo para a pessoa.

1 – Vermelho ou Laranja

“O Vermelho traz a energia do movimento e também te dá ânimo para ir atrás das coisas e colocá-las em prática, enquanto o laranja traz a coragem e a ousadia ajudando na tomada de decisões”

2 – Laranja ou Rosa

“O Laranja traz a mesma energia citada acima, já o rosa trabalha a afetividade e comunicação, movendo relacionamentos, evitando brigas e conflitos”

3 – Amarelo

“Essa cor te ajuda a ter mais foco e concentração nas atividades do dia a dia e também trabalha sua criatividade”

4 – Verde ou Marrom

“A cor verde traz equilíbrio e harmonia para sua vida e alivia a ansiedade, enquanto o marrom trabalha para você realizar e concretizar seus objetivos”

5 – Azul ou Violeta

“O azul traz calma, tranquilidade e harmonia. O ano pessoal 5 significa algumas mudanças e se você é uma pessoa que não lida muito bem com elas, por mais positivas que elas sejam, use o violeta porque traz uma força a mais que talvez você precise”

6 – Azul índigo ou Rosa

“Esse tom de azul trabalha a intuição e ajuda a harmonizar os relacionamentos, além de compreender melhor as situações da vida, buscando sempre o equilíbrio. O rosa tem o mesmo efeito citado no número 2”

7 – Violeta

“Essa cor traz transformação, mudança e também trabalha a intuição para achar os melhores caminhos”

8 – Rosa ou Marrom

“Ambos têm o mesmos significados citados nos números 2, 4 e 6”

9 – Dourado

“Dourado trabalha a sabedoria interior e te ajuda a se livrar de qualquer preconceito ou falta de empatia que você acaba tendo de vez em quando com as pessoas, aqueles julgamentos, sabe? Além disso, você precisa praticar o desapego e deixar algumas pessoas ou situações irem, porque elas não te servem mais”









