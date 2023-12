Foto: Reprodução Qual a ordem certa para ler os livros de Percy Jackson?

Com o lançamento da série de Percy Jackson no Disney+ os livros também ficaram em voga. A história do filho de Poseidon cativou corações desde seu lançamento em 2005, as aventuras do jovem semideus e seus amigos fizeram parte da infância de uma geração. Mas caso você não tenha feito parte disso, não se preocupe, vamos dar todo o passo a passo de como conhecer o universo dos Olimpianos e entrar de vez nessa história.

Apaixone-se por cada detalhe das histórias de Rick Riordan e se encante pela trajetória desses pequenos heróis. Confira então Qual a ordem certa para ler os livros de Percy Jackson?

Qual a ordem certa para ler os livros de Percy Jackson?

Confira tudo o que você precisa saber sobre o universo de Percy Jackson.

O primeiro livro da saga. Aqui começam as aventuras intensas e tramas hilárias da história de um adolescente com TDAH que descobre ser filho do deus do mar. A narrativa envolve a necessidade de Percy navegar entre o mundo humano e o divino, tornando-se um best-seller que cativou uma geração de leitores e manteve uma base de fãs apaixonados, ansiosos por acompanhar as aventuras de Percy e seus amigos.

Segundo livro da série. Nessa emocionante jornada, Percy e seus companheiros embarcam em uma busca pelo Velocino de Ouro, o único artefato mágico que pode proteger seu refúgio amado e impenetrável: o Acampamento Meio-Sangue. Com a árvore de Thalia envenenada por um inimigo desconhecido, as fronteiras mágicas que resguardam o Acampamento estão sob ameaça, exigindo uma busca desesperada pelo antídoto.

Essa é a terceira obra da saga e nela uma convocação urgente de Grover coloca Percy em prontidão para mais uma missão crucial: dois novos semideuses foram localizados, e suas linhagens permanecem envoltas em mistério. O que eles ainda não percebem é que os jovens recém-descobertos não são os únicos em perigo: Cronos, o Senhor dos Titãs, está tramando um de seus planos mais astutos, e nossos heróis estão prestes a se tornar presas fáceis.

Esse é o quarto livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Com o objetivo de garantir a proteção do santuário dos semideuses, o Acampamento Meio-Sangue, Percy Jackson, Tyson, Annabeth e Grover são enviados para uma missão crucial: impedir as forças de Cronos antes que alcancem o acampamento, explorando os difíceis corredores do temível Labirinto de Dédalo. Esse universo subterrâneo interminável reserva, a cada curva, surpresas aterrorizantes.

Esse é um spin-off da série Percy Jackson e os Olimpianos e foi elaborado pelo renomado cronista do Acampamento Meio-Sangue, o Sr. Rick Riordan. O conteúdo altamente confidencial apresentado em “Os Arquivos do Semideus” engloba os registros de três das mais perigosas empreitadas de Percy Jackson, informações preciosas obtidas por meio de entrevistas com os heróis mais importantes da saga, um mapa útil do acampamento e uma variedade de outros detalhes intrigantes.

No quinto e último livro da série, enquanto os Olimpianos enfrentam o monstro Tifão, Cronos avança em direção a Nova York, onde o Monte Olimpo está vulnerável. Percy Jackson e seus heróis são a única esperança para deter o Senhor do Tempo. A batalha se intensifica, e o destino da civilização está nas mãos do semideus anunciado pela antiga profecia, Percy, que está prestes a completar dezesseis anos. A incerteza paira sobre sua capacidade de tomar a decisão correta para salvar o mundo.

Esse é o segundo spin-off da saga e nele, os problemas começam quando Apolo apresenta Percy e Grover às Celedones Chryseae. Três mulheres douradas – estátuas vivas – aparecem diante deles e entoam um acorde celestial. No entanto, deveria ser um quarteto, não um trio – uma das cantoras saiu dos trilhos. Cabe a Percy e Grover encontrar a Celedone desaparecida em algum lugar da cidade de Nova York antes que ela cause problemas.

O terceiro spin-off da saga revela que a vida de um semideus é tudo menos fácil. Enfrentar monstros, decifrar profecias e embarcar em perigosas jornadas para salvar o mundo tornaram-se tarefas cotidianas, e um verdadeiro herói não pode titubear. Percy Jackson é testemunha disso. Como filho de Poseidon, ele liderou as missões mais cruciais dos meios-sangues recentes, e todas as lições aprendidas estão registradas neste guia. Afinal, nunca se sabe quando o mundo estará novamente à beira do perigo.

A série Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, atraiu milhões de fãs de todas as idades. “Semideuses e Monstros” é uma coletânea de ensaios que explora o universo da série com humor, leveza e uma boa dose de mitologia e história. Prefaciado por Riordan, o livro aborda temas como a identificação de monstros no mundo real, as experiências das Caçadoras de Ártemis, a consideração sobre qual deus do Olimpo seria o melhor pai, e destaca que os deuses gregos, assim como nós, são imperfeitos, o que os torna ainda mais fascinantes.

Os Heróis do Olimpo

A saga “Os Heróis do Olimpo” expande o universo de Percy Jackson e do Acampamento Meio-Sangue, introduzindo a mitologia romana e apresentando o Acampamento Júpiter, uma fortaleza militar para semideuses descendentes dos deuses romanos. Percy, Annabeth e outros heróis unem forças para enfrentar novos desafios, incluindo a divisão dos deuses entre suas contrapartes romanas e gregas, a ameaça dos Gigantes e a necessidade de deter Gaia, a própria Terra.

A saga é composta pelos livros “O Herói Perdido”, “O Filho de Netuno”, “A Marca de Atena”, “A Casa de Hades” e “O Sangue do Olimpo”, além do livro extra “Os Diários dos Semideuses”. Os personagens embarcam em uma odisseia enfrentando deuses, monstros e desafios mitológicos, proporcionando uma narrativa mais madura e explorando temas sociais relevantes, como empoderamento feminino e preconceito racial. A saga também destaca o desenvolvimento de novos personagens carismáticos e aborda o que aconteceu com personagens queridos da primeira série, oferecendo uma continuação envolvente e satisfatória.

Semideuses e Magos

“Semideuses e Magos” marca o primeiro crossover entre as sagas de Rick Riordan, apresentando três contos inicialmente lançados como ebooks no Brasil. Em “O Filho de Sobek” (2013), Percy investiga ataques a pégasos por um imenso crocodilo, encontrando-se com Carter, que também está perseguindo a criatura. Em “O Cajado de Serápis” (2014), Annabeth se depara com Sadie e uma estranha criatura de duas cabeças. Finalmente, em “A Coroa de Ptolomeu” (2015), Percy, Annabeth, Carter e Sadie unem forças para enfrentar o perigoso mago Setne, determinado a ascender à divindade.

