Qual a finalidade do controle de largada em carros de rua?

Reprodução O controle de largada pode ser operado por um ou mais de um botão simultaneamente

O Launch Control (LC), ou Controle de Largada , presentes nos carros superesportivos c, é uma função encontrada usualmente em veículos de alta performance e tem como objetivo tornar a aceleração dos carros esportivos a mais rápida possível. Basicamente, o sistema mantém a rotação do motor mais próxima da ideal para a arrancada , ajustando avanço de ignição, tempo de injeção de combustível (definido por projeto), e impede o giro em falso das rodas durante a aceleração, trazendo com isso, o menor tempo gasto para atingir a velocidade desejada.

De acordo com Ricardo Cramer, diretor do Sindirepa-SP e proprietário da oficina Aires & Filhos, o controle de largada geralmente funciona por meio de botões ou até mesmo através da central multimídia do carro, em alguns modelos.

“O certo é usá-lo em pistas apropriadas ou autódromos , onde se pode fazer testes de arrancada e sair com o carro em alta velocidade com segurança”, explica.

Ainda de acordo com Cramer, mesmo que o carro tenha mais recursos para uma pilotagem mais dinâmica, ele não foi preparado para corrida, portanto, não deve ser usado excessivamente sob o risco de provocar desgaste prematuro.

Além disso, é importante frisar que quem for pego em alta velocidade em ruas e avenidas, estará cometendo uma infração grave ou gravíssima , dependendo da velocidade, e o motorista estará sujeito a multas nos valores de R$130,16 e cinco pontos na CNH, podendo chegar até R$ 880 e sete pontos na carteira.

