Quais são as 10 melhores novelas da última década?

A virada da década já está batendo à nossa porta e existem muitas coisas para relembrarmos, principalmente quando o assunto é novelas! Várias tramas passaram pelos horários nobres da televisão brasileira e caíram no gosto do público.

Pensando nisso, o iG Gente selecionou as novelas que mais marcaram a vida dos telespectadores nos últimos dez anos e que, de alguma forma, deram o que falar nas telinhas da Globo . Olha só!

Caminho das Índias

Exibida em 2009, “Caminho das Índias” rapidamente conquistou o público brasileiro com um dos elementos que a gente mais gosta: histórias de amor proibido e, claro, muito drama. Maya (Juliana Paes), apaixonada por Bahuan (Marcio Garcia), se vê obrigada a casar com Raj (Rodrigo Lombardi), para que a família não descubra o seu romance com o dalit, considerado um intocável pelas famílias tradicionais indianas.

Então, já casada com Raj e crente que o ex não quer mais saber dela, a moça descobre estar grávida de Bahuan e mente para toda a família, inclusive a do marido, dizendo que o filho é do empresário.

Avenida Brasil

No ar pelo “Vale a Pena Ver de Novo”, uma das novelas mais emblemáticas dos últimos anos foi exibida originalmente em 2012. “Avenida Brasil” contou com a excelente performance de Débora Falabella e Adriana Esteves como as rivais Rita/Nina e Carminha.

No folhetim de João Emanuel Carneiro, Rita é abandonada em um lixão pela madrasta, depois da morte de seu pai, Genésio (Tony Ramos). Então, ela é adotada por um casal argentino e cresce com sede de vingança. Ao voltar para o Brasil, ela consegue um emprego de cozinheira na casa da inimiga e dá início a seus planos contra ela.

Tititi

O remake da versões de “Plumas e Paetês”, de 1980, e da própria “Ti-Ti-Ti”, de 1985, foi exibido em 2010 com um elenco para lá de especial. A trama, inclusive, contava a história de Jacques Leclair e Victor Valentim, dois costureiros rivais e que se envolviam nas mais engraçadas situações.

A novela também desenvolveu a trama de Marcela, interpretada por Ísis Valverde, que vai morar em São Paulo grávida e conhece Edgar (Caio Castro), por quem se apaixona perdidamente.

Lado a Lado

“Lado a Lado”, de 2013, girou em tornou da forte e sólida amizade de Laura (Marjorie Estiano) e Isabel (Camila Pitanga), duas mulheres à frente de seu tempo e de classes sociais completamente diferentes, que lutam por seus respectivos amores, desejos e independência.

A novela abordou a afirmação dos negros e de sua cultura no Brasil, logo depois do fim da escravidão, em 1888. Os acontecimentos históricos, como a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, por exemplo, serviram como pano de fundo para os conflitos vividos pelos personagens.

Cordel Encantado

As lendas heroicas do sertão nordestino ganharam vida em “Cordel Encantado”, com direito a um romance entre Açucena (Bianca Bin), uma jovem princesa criada como filha de lavradores, e Jesuíno (Cauã Reymond), um jovem sertanejo que não tinha ideia de que era filho legítimo do maior cangaceiro da região, o Coronel Herculano (Domingos Montagner).

Cheias de Charme

Essa é, de fato, um dos folhetins mais queridos pelo público. “Cheias de Charme” conquistou o coração dos telespectadores em 2012, na faixa das 19h da Globo , com direito até à fã-clubes para as famosas empreguetes.

Cida (Isabelle Drummond), Penha (Taís Araújo) e Rosário (Leandra Leal) conquistaram os espectadores com suas histórias de amor, dramas, lutas e, claro, vitórias. Além do trio, outra personagem que também ganhou destaque (e muito!) foi a atrapalhada e cômica vilã Chayene, vivida por Claudia Abreu.

Êta Mundo Bom

Em 2016, o público conheceu a história de Candinho (Sergio Guizé), um rapaz caipira, do interior de São Paulo, que vai para a cidade grande em busca da identidade de sua mãe biológica, a quem ele nunca conheceu.

Lá, ele passa por alguns percalços no caminho e até se torna vítima de um golpe dado por Cristina (Flávia Alessandra), mas finalmente descobre que sua mãe estava mais perto do que ele imaginava.

Além do Tempo

Já em “Além do Tempo”, Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) se apaixonam perdidamente, mas sofrem com muitos obstáculos até ficarem juntos: uma ex-noiva, um ex-prometido, uma mãe que é contra o relacionamento dos dois e muitas outras coisas.

No entanto, nem a morte é suficiente para separar os dois, já que o caminho deles se cruza em uma outra vida. Felipe e Lívia voltam a se encontrar, agora em um outro século, em outra realidade. É claro que a química entre eles é inexplicável e a paixão fala mais alto, mas os obstáculos continuam lá para barrar o amor do casal.

A Força do Querer

A famosa novela da sereia! “A Força do Querer”, de 2017, trouxe à tona os mistérios de Ritinha (Ísis Valverde), que acreditava ser uma sereia, e as loucuras de amor de Bibi (Juliana Paes), que fazia de tudo pelo homem que amava, Rubinho (Emílio Dantas).

Além disso, a policial Jeiza, interpretada por Paolla Oliveira, também ganhou merecido destaque no folhetim de Walcyr Carrasco, junto com Caio (Rodrigo Lombardi), o advogado apaixonado por Bibi.

Fina Estampa

Por último, mas não menos importante na lista das novelas que marcaram a década , “Fina Estampa”, de 2011. Pereirão (Lilia Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni) batiam de frente e a ricaça sempre achava uma forma de humilhar a rival. No entanto, quem mais se sobressaiu na trama foi a própria Pereirão, que ainda terminou a novela feliz da vida.