Quais plantas ter no home office para melhorar a energia para o trabalho?

A energia proporcionada pela Mãe Natureza age nas feridas abertas da alma – calmaria, harmonia e conforto são algumas das virtudes que os elementos naturais dão ao ambiente e, por isso, eles podem contribuir para aumentar o astral e fortalecer a condição física e emocional das pessoas.

Então, a dica é utilizar esses benefícios para aumentar o desempenho no seu home office e melhorar a energia no trabalho, uma vez que há plantas que também estimulam a criatividade e potencializam a concentração .

Na prática, as plantas deixam o ar mais leve, o ambiente mais alegre e vivo, além de serem repletas de poderes místicos relacionados à proteção e ao sucesso profissional. Logo, não há dúvidas de que é uma boa ideia ter um vasinho de planta no local de trabalho, não é?

Mas, já que existem muitas espécies, selecionamos as melhores plantas para o home office que impulsionam as suas habilidades e melhoram a energia no trabalho para você desempenhar cada vez melhor a sua profissão.

Energia no trabalho: plantas para o home office

Antúrio

O ambiente de trabalho perfeito é aquele onde a tranquilidade reina. A calmaria às vezes pode ser confundida com falta de energia ou empolgação, porque há uma ideia equivocada sobre o sucesso ser possível apenas para quem trabalha demais e, consequentemente, tem estresse em excesso.

Para controlar os ânimos no home office e deixar o clima mais sereno, opte pelo antúrio, pois sua essência transmite paz ao ambiente.

Com uma coloração vermelha, você também ficará mais animado para colocar os planos em jogo e terá mais autoconfiança para tomar as decisões de trabalho.

O antúrio gosta de lugares fechados porque não é uma planta resistente ao Sol. Para deixá-lo sempre bonito, regue a cada dois dias.

Lírio da paz

Outra maneira de deixar o ambiente mais sereno e, assim, sentir a mente ser influenciada pelo mesmo astral, é com o lírio da paz.

Com uma forma delicada e elegante, a energia no trabalho fica mais equilibrada, já que ele auxilia na purificação do ar, além de ajudar no visual do lugar. Para a planta transmitir essa vibração benéfica o ano inteiro, deixe-a em um local claro, mas sem o contato direto com o Sol.

Maranta

Para quem quer algo mais chamativo, porém fácil de combinar com a decoração do escritório, uma ótima alternativa é a maranta, que conta com várias espécies, todas lindas e fáceis de cuidar.

O ambiente é amparado com a força acolhedora do item, então, você ficara mais à vontade para trabalhar no lugar, sem sentir o corpo e a mente serem tomados pelo cansaço extremo.

Suculentas

Quem consegue resistir ao encanto das suculentas? Com pequenas estruturas, essas plantas enriquecem o visual de qualquer ambiente.

No home office, por exemplo, coloque vasinhos de suculentas sobre a mesa de trabalho. Assim, você ficará mais próximo de um elemento natural e poderá restabelecer a conexão com a natureza . A Mãe Natureza pode ajudar a solucionar qualquer adversidade – você apenas precisa permitir que ela faça isso.

Chamar a força da natureza para o home office, então, é buscar o auxílio das energias que estão entre nós há milhares de anos.

Além disso, uma excelente característica das suculentas é o pouco cuidado que ela precisa. Você só precisa regar a planta uma vez por semana – ou menos, a depender do clima – com pouca água e deixá-la em locais com claridade.

Clorofito

Se o seu home office é feito em um cômodo com ar condicionado, é provável que algumas plantas não suportem a baixa temperatural. Por isso, o clorofito é a melhor escolha para trazer a natureza e renovar a energia no trabalho sem que a planta morra!

Ele é capaz de melhorar a circulação do ar e pode até diminuir odores e combater fumaças. Para aproveitar os benefícios é preciso cuidar bem dele, certo? Então não esqueça de regar o vaso duas vezes por semana!

Bambu

No Feng Shui , o bambu é conhecido como a planta que atrai a sorte, então, fica fácil entender o motivo pelo seu sucesso no home office, né?

Se, na sua opinião, a sorte está contra você, melhore a energia no trabalho e tenha mais sucesso na profissão com o bambu. Contudo, como a planta é aquática, ela necessita de cuidados especiais. O deal é cultivá-lo em um vaso com pedras e água, que precisa ser trocada uma vez por semana sem falta.

Jiboia

Entre as opções mais fáceis de serem cultivadas em locais fechados está a jiboia, conhecida por ser uma planta trepadeira.

Sua estrutura segue por direções variadas e, assim, o item deixa o ambiente mais alegre e vibrante. Observar a planta enquanto a cabeça trabalha em uma questão, ajuda o trabalho a ficar mais prazeroso e estimula a criatividade.

Como mencionado, ela é uma planta fácil de cuidar, porque gosta de ambientes claros e não pede por muita água – apenas no verão a rega precisa ser em maior quantidade.

Planta-jade

Sendo parte da família das suculentas, a planta-jade conquista o coração de qualquer pessoa – principalmente daqueles que não têm experiência com jardinagem.

Ela não precisa de muita água e pode ficar longe da janela, podendo decorar a mesa de trabalho e/ou estantes. Por causa da sua grande durabilidade, a planta-jade também é conhecida por ser a Árvore da vida ou Árvore da Amizade.

Com esse significado tão intenso, ter a planta no escritório fará com que seu home office tenha maiores chances para gerar grandes resultados.