Quais os melhores incensos para atrair dinheiro e prosperidade?

Existem diversos tipos de incensos e a boa notícia é que, entre eles, há opções certeiras para quem deseja limpar a energia do ambiente para deixar o caminho livre para a prosperidade.

Reprodução Incensos ajudam a melhorar o ambiente e trazer prosperidade





Afinal, às vezes parece que precisamos de uma força extra para conseguir alcançar nossos desejos, não é? Então, é exatamente nesses momentos que a os incensos para atrair dinheiro entram em cena!





Para te ajudar na hora de escolher o tipo de incenso que mais combina com você e com o que você está buscando, selecionamos os melhores aromas para renovar o astral do ambiente e até do seu corpo e espírito.

Os incensos podem ser comprados com facilidade na internet, mas a dica é apostar nas versões mais naturais, mesmo que seja em vareta!

Incensos para atrair dinheiro e prosperidade

Alfazema

A alfazema atrai fortuna e sucesso, além de ser ideal para quem quer ter mais sorte no amor. Para aproveitar os benefícios da essência, deixe o incenso próximo à porta de entrada da sua casa.

Alecrim

Para potencializar o raciocínio e, assim, ter mais confiança para lidar com os assuntos de trabalho e saber como aproveitar melhor o dinheiro, acenda o incenso de alecrim e passe, com muito cuidado, a fumaça ao redor do seu corpo e dentro do seu quarto. Você sentirá mais força vital e capacidade para encarar qualquer situação.

Canela

Outro incenso que ajuda na confiança é o de canela . Acreditar em si mesmo ajuda no desenvolvimento do trabalho com mais tranquilidade e exatidão. Dessa forma, os assuntos ligados ao campo profissional rendem mais e o reconhecimento não tarda a aparecer. O aroma também auxilia no controle do humor.

Cravo

Utilizar incensos para atrair dinheiro é algo ótimo, mas imagine conseguir atrair também uma poderosa proteção contra a inveja alheia e até possíveis feitiços? Pois é exatamente isso que você terá com essa essência! O cravo age contra as energias negativas, favorece ganhos materiais, auxilia no cumprimento das promessas e até colabora para o fim das brigas entre casais e familiares.

Eucalipto

Na sua opinião, você tem dificuldade de concentração e, por causa disso, tem dificuldade em lidar com problemas e responsabilidades? Se quiser resolver essa questão, utilize o incenso de eucalipto para ter mais foco e clareza nas ideias. Assim, você terá o bastante para garantir seu próprio sucesso.

Lavanda

Essa essência é aconselhada para quem procura um novo trabalho. O melhor jeito de usá-la é pela manhã, antes de começar a busca do emprego – o processo pode ser feito mesmo se você procurar por vagas pela internet. Acenda o incenso de lavanda, tome um banho de higiene e passe, com cuidado, a fumaça por todo o corpo. A essência ajudará o seu carisma e lhe deixará com mais poder de atração.

Mirra

O dinheiro e a prosperidade chega para quem agarra as oportunidades da vida e faz boas escolhas, não é? Portanto, o aroma de mirra pode lhe ajudar nos seus planejamentos, principalmente se você está com dúvidas de alguma escolha ou plano. O poder desse incenso age nos sonhos e será neles que você encontrará suas respostas.

Patchuli

Se o ambiente de trabalho está pesado e você sente que não está no controle das próprias emoções, então está na hora de experimenta essa essência. Ela proporciona um crescimento rápido no trabalho, através do equilíbrio emocional. O patchuli é ideal para ser utilizado um pouco antes de trabalhar.

Sândalo

Vai clarear a sua mente para que as ideias possam surgir com mais facilidade no dia a dia e, assim, evitar possíveis frustrações no trabalho. É o incenso da intuição e funciona melhor se utilizado no quarto, pouco antes de dormir.