Foto: Reprodução Quais os benefícios do crossfit, exercício praticado por Jojo Toddynho?

Jojo Toddynho, a animada cantora brasileira e dona de muitos memes famosos, não apenas brilha nos palcos, mas também é uma entusiasta do crossfit ! Uma modalidade de treinamento que está conquistando atletas em todo o mundo. Descubra os benefícios que atraíram Jojo Toddynho para essa prática e como o CrossFit pode transformar sua jornada de condicionamento físico.

Jojo Toddynho, ao adotar o crossfit, evidencia não apenas os benefícios físicos , mas também a diversão e o engajamento proporcionados por essa modalidade. Seja você um atleta experiente ou alguém em busca de um novo desafio, esse tipo de exercício pode ser o impulso necessário para alcançar seus objetivos de condicionamento físico .

O que é crossfit?

De maneira geral, o crossfit engloba uma ampla gama de atividades, incluindo levantamento de peso olímpico, corrida, saltos, ginástica e exercícios cardiovasculares. Os treinos são frequentemente intensos e curtos, desafiando os participantes a realizarem movimentos que envolvem diferentes grupos musculares e sistemas de energia.

Essa modalidade também é famosa por seus princípios fundamentais, chamados de “Os 10 Domínios do Fitness”, que incluem resistência cardiovascular e respiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. O objetivo é desenvolver um nível de condicionamento físico que seja equilibrado e abrangente.

Os benefícios do crossfit

Para quem deseja emagrecer, praticar crossfit pode ser uma boa opção. Segundo Vando Santos, coach do Wolf Croos Box para o site uol , em 1 hora de treino de crossfit é possível queimar até 1500 calorias. Além disso, a modalidade oferece muitos benefícios para a saúde.

Uma das características marcantes do crossfit é a variedade de exercícios realizados em cada sessão. Isso mantém os treinos dinâmicos e desafiadores, evitando a monotonia e estimulando o corpo de diferentes maneiras. Pode ser uma boa opção para quem gosta de exercícios mais dinâmicos e intensos.

Os treinos são projetados para melhorar o condicionamento cardiovascular. A combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos promove a resistência e a capacidade cardiorrespiratória, beneficiando o sistema cardiovascular como um todo.

Uma boa opção para quem deseja definir mais os músculos?

O foco principal dos treinos de crossfit é desenvolver a força e a resistência muscular. Mas o crossfit pode contribuir para a hipertrofia (aumento dos músculos). Mas vale lembrar que o foco da modalidade é a melhora da aptidão física geral e não o ganho de massa magra.

“Se o objetivo da pessoa for uma grande hipertrofia, a musculação é mais indicada, pois permite trabalhar a musculatura de forma isolada, com controle da velocidade de contração, sem concorrência com outros movimentos, como acontece no CrossFit, que combina diferentes exercícios ao mesmo tempo”, diz Ramires Tibana, doutor em educação física e pesquisador da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) ao site uol.

Vale lembrar que é importante consultar médicos de sua confiança para garantir que você está apto a realizar crossfit e buscar sempre ajudar de algum profissional de educação física para fazer os treinos da forma correta.

