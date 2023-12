Quais foram os tratamentos estéticos que mais bombaram em 2023

FreePik Veja quais foram os principais procedimentos de 2023

Todos os anos, o mercado de estética apresenta uma série de novidades para o tratamento do rosto e do corpo. Consultamos alguns especialistas para saber quais foram os principais procedimentos de 2023.

O dermatologista Amilton Macedo falou sobre os tratamentos que foram mais procurados. “Primeiro, o Fotona. Que ele é o Fotona 6D. Que ele tem a ponteira Tehane e L-Hane. É um laser que ficou mais completo. Ele faz o rejuvenescimento global da face. Então, esse foi o campeão”, conta o médico, que tem consultório na região dos Jardins, em São Paulo.

“Em segundo lugar, foi o Liftera. O Liftera é um tratamento de ultrassom micro e macro focado. Que ele tem unidade digital de potência. Então, isso faz com que ele dê o tiro mais rápido em microsegundos. E que o paciente não tenha o desconforto da dor. Então, você pode usar energias mais altas. Então, esse foi um tratamento muito procurado. E o terceiro tratamento bastante procurado foi os Empertis. Que são os esvaziadores de gordura. Que são utilizados em regiões onde não tem emboção de gordura. Foi um tratamento que cresceu bastante. Que foi bastante procurado na clínica, esse ano”, diz Macedo.

Karina Barrelo, que comanda a clínica de odontologia e harmonização facial que leva seu sobrenome no Morumbi, em São Paulo, também falou sobre os principais procedimentos de 2023.

O primeiro é o Preenchimento com ácido hialurônico. “O preenchimento vai trazer mais rejuvenescimento para rosto e devolver a sustentação que a face precisa. Com o tempo, a pele começa a cair e ceder por conta da perda de estruturas que a gente tem na face, e isso que vai trazer as linhas de expressões com mais profundidade e as rugas, chamamos esse processo natural de “derretimento da face”, termo usado pelos pacientes. Então, é o preenchimento com ácido hialurônico que ajuda a devolver toda a sustentação do rosto reposicionando toda a pele no lugar certo e trazendo mais rejuvenescimento para o rosto”, explica.

O Botox segue queridinho da audiência. “Eu falo sempre que o botox é igual água, todo mundo precisa. Ele é o queridinho das pessoas e ajuda a tratar linhas de expressão no terço superior, que são as linhas dinâmicas que aparecem quando o paciente faz uma expressão. Nós aplicamos o botox na musculatura para relaxar o movimento muscular e quando a pessoa faz a expressão não vai formar mais essas linhas dinâmicas. O botox também acaba sendo um procedimento de prevenção, prevenindo que essas linhas dinâmicas se tornem rugas estáticas, que são aquelas que mesmo sem o paciente fazer qualquer expressão, elas já estão marcadas na pele”, diz Karina.

Outra novidade do ano foi o Bioestimulador de colágeno. “Nós temos vários bioestimuladores de colágeno. Hoje em dia a gente tem vários equipamentos e tecnologias como o Ulthera, o Ultraformer, os bioestimuladores de colágeno injetáveis também, que são o Sculptra e Radiesse, que são procedimentos que vão estimular o organismo a voltar a produzir colágeno, melhorando assim a flacidez da pele”, avisa a profissional.

Já o cirurgião plástico Luiz Haroldo Pereira garante que o procedimento mais procurado em 2023 seguiu sendo a lipoaspiração. “Além disso, houve um destaque também para o enxerto de gordura em pacientes que fizeram explantes de silicone, por motivos estéticos, funcionais ou por vontade da paciente mesmo, então o enxerto foi usado na maioridade dos casos”, conta.

“Em terceiro eu destacaria o Deep Plane, procedimento que envolve as estruturas profundas da face, trazendo um ótimo resultado no rejuvenescimento. Não é apenas sobre tirar o excesso de pele, mas trata a musculatura da face e do pescoço”, explica o médico.

“A blefaroplastia também foi bastante procurada. Consiste na retirada do excesso de pele e bolsas de gordura das pálpebras, além do uso de laser para melhorar a contração da pele e ter um resultado ainda melhor. A cirurgia ganhou ainda mais notoriedade após ser divulgado que o presidente Lula fez este procedimento. Um fato curioso é que em 2023 os homens buscaram menos por cirurgias plásticas, representando apenas entre 10% e 15% do total de cirurgias”, revela Pereira.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher