Quais as semelhanças entre um Stock Car e um carro de passeio?

Divulgação Toyota Corolla Stock Car precisa atingir o máximo de rendimento deixando o conforto e o consumo de combustível de lado

Amigos do iG Carros, decidi escrever essa coluna para responder a uma pergunta que muitos me fazem: “Existem semelhanças entre um Stock Car e um carro de passeio?”. Sim, existem! É um assunto interessante porque os carros de rua e de competição têm suas diferenças, mas também têm suas similaridades.

Embora parecidos visualmente, um carro da Stock Car e um carro normal têm estruturas bem distintas. Eu farei uma análise de diversas partes dos carros para detalhar as semelhanças e diferenças .

Um carro de passeio é desenvolvido para alcançar segurança, conforto e durabilidade. Um carro de Stock Car, por sua vez, é feito para atingir o limite de sua potência com segurança. E, para obter máxima performance nas pistas, o conforto e a durabilidade acabam sendo deixados de lado.

Um carro comum pode oferecer bancos confortáveis , a-condicionado, entre outros acessórios para aumentar o conforto. Na Stock Car, é diferente. O banco é duro. A suspensão também é dura. Não tem ar condicionado. Esses acessórios pesariam no carro de Stock Car e prejudicariam seu rendimento.

Divulgação Toyota Corolla GR-S 2021: para-choques e rodas com apelo esportivo, além de suspensão com acerto mais firme

Sobre durabilidade, um carro normal pode durar anos. Já a durabilidade de um Stock é projetada para aquele fim de semana de prova. Um carro de corrida sofre desgaste excessivo de diversos componentes, como pneus, suspensão e freios. O consumo de combustível é muito maior.

Apesar de bem diferentes no que se refere à potência, aerodinâmica e durabilidade, os carros da Stock Car e de rua têm algo em comum: ambos utilizam os mesmos produtos para manutenção.

Você viu?

Nesta disputa pelo título da Stock Car, o meu carro da equipe RCM Motorsport utiliza soluções da Henkel em adesivos, selantes, vedantes, lubrificantes e de limpeza.

Os produtos para adesão de para-brisas, como o Loctite SI 598, por exemplo, são os mesmos usados por carros da Stock Car e por carros de passeio . Essa adesão traz muito mais segurança ao piloto/motorista e protege o para-brisa em casos de fortes impactos, pois elimina o risco de o para-brisa se desprender.

Fotos Hyset (Racing) e Divulgação Bruno Baptista e seu Corolla de Stock Car: piloto está em sexto lugar no campeonato com boas chances de conseguir vitórias

Outra semelhança entre Stock Car e carros comuns é na tecnologia usada para travamento de roscas e parafusos de carros. Os adesivos anaeróbicos evitam a corrosão, afrouxamento e soltura de porcas e parafusos. Produtos como o Loctite 277 têm enorme importância em conexões roscadas que sofrem impactos e vibrações.

Imagine um carro de velocidade ou de passeio perdendo peças em alta velocidade? A perda ou afrouxamento de peças pode desestabilizar o carro e trazer riscos à segurança.

Na Stock Car, os produtos de vedação de flanges são os mesmos comercializados no setor automotivo. O Teroson PU 9092 PL, vendido no mercado, é aplicado no meu carro da RCM Motorsport . Quem quiser saber mais sobre Stock Car e o carro entre no meu Instagram @brubap para que eu também fique ligado em você sempre.

Voltaremos à pista em Goiânia, com a oitava e a nona etapas em rodada dupla, em 18 e 19 de setembro. Estou na sexta posição do campeonato e vamos para a briga!