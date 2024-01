Quadrilha é presa por extorquir R$ 1,4 milhão de idoso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa apontados como responsáveis de um crime de extorsão contra empresário capixaba, um idoso de 68 anos.

A quadrilha era composta, na verdade, por vizinhos do homem e que já haviam recebido ajuda financeira do mesmo alguns anos antes. Os autores se aproveitavam da vulnerabilidade da vítima e promoviam, por meio de aplicativo de mensagens, ameaças contra ele e seus familiares em troca de depósitos bancários. O prejuízo atingiu aproximadamente R$ 1,4 milhão. Os criminosos chegaram a realizar a compra de dois veículos e um apartamento com o valor extorquido. A PRF contribuiu, através de seu setor de inteligência e sistema de monitoramento nas rodovias federais, na identificação dos veículos ora adquiridos com o dinheiro roubado.

Os indivíduos foram presos preventivamente e aguardam julgamento pelos crimes de extorsão e formação de quadrilha.

A integração entre as forças policiais fortalece a capacidade do sistema de segurança na ação de prevenir e reprimir delitos, visando à promoção de um ambiente mais salutar e de melhor convívio para a sociedade.

Fonte: PRF ES