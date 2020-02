Pyong recebe punição por comportamento em festa “Guerra e Paz”

O comportamento de Pyong na festa “Guerra e Paz” deste sábado (8), que contou com show do DJ Alok, trouxe muitos problemas para o brother. Depois de beber muito, ele tentou beijar Marcela e passou a mão em Flayslane enquanto dançava com ela. As redes sociais agiram rapidamente acusando o hipnólogo de assédio e pedindo sua saída da casa.

arrow-options Reprodução/Globoplay Pyong foi chamado no confessionário e recebeu punição

Percebendo o movimento, a produção do programa chamou Pyong e as duas sisters envolvidas para o confessionário. Para Marcela e Flayslane foi perguntado se elas tinham se encomodado com a postura do rapaz. A primeira disse que não se incomodou, apenas ficou preocupada com a situação em relação a esposa dele, que está grávida. Já a segunda alegou que ele não fez nada com ela.

Diante das negativas, a produção optou por dar uma advertência ao brother. Além de zerar as estalecas de Pyong, foram retiradas mais 500, fazendo com que ele ficasse no negativo. Depois de ouvir a “bronca”, ele prometeu que a situação não se repetirá.