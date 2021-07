Pyong Lee nega traição em reality: ‘Crime de difamação’

Reprodução/Instagram Pyong Lee nega traição





O ex-BBB Pyong Lee não gostou nada de ser acusado de traição neste sábado (10). Segundo o colunista Léo Dias, Pyong Lee teria traído a sua esposa Sammy Lee com a também ex-BBB Antonela Avellaneda durante as gravações do reality “A Ilha Record”, da Record TV .

Na tarde deste sábado, Pyong usou os stories para negar a traição. “Povo de internet acreditando em qualquer fake news para variar. Sem novidades. Tudo por cliques e audiência, sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e mi-mi-mi para quando assistirem”, rebateu Pyong Lee.





O reality “A Ilha Record” vai começar no dia 26 de julho, na Record TV, com apresentação de Sabrina Sato. A atração vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h45, ocupando a mesma faixa de exibição do Power Couple Brasil, que já está em sua reta final. O vencedor do reality, levará para casa o prêmio de R$ 500 mil e aquele participante que for eleito campeão pelo público ganhará R$ 250 mil