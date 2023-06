Putin chama rompimento de barragem de ‘ato terrorista’ de Kiev

Reprodução Arte iG Putin e Erdogan conversaram por telefone nesta quarta (7).





O presidente russo Vladimir Putin disse em um telefonema ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que a destruição da barragem de Nova Kakhovka foi uma atitude ‘bárbara’ cometida por Kiev.

A conversa ocorreu nesta quarta-feira (7). Segundo comunicado de imprensa do Kremlin, os dois líderes conversaram sobre a situação da guerra e alinharam projetos conjuntos.

No Twitter, a Embaixada da Rússia em Ancara informou que Putin acusou Kiev de cometer crimes de guerra a conselho do Ocidente com o objetivo de aumentar as hostilidades. O presidente russo também afirmou que a Ucrânia está cometendo atos de sabotagem em solo russo usando métodos terroristas.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia apontou o bombardeio da Usina Hidrelétrica de Kahovka como um “ato terrorista contra uma infraestrutura puramente civil”.

O comunicado também afirma que a ação que levou ao desastre foi premeditada e deliberadamente planejada pelo regime de Kiev para fins militares.

Desde que ocorreu a inundação, Rússia e Ucrânia têm trocado acusações sobre a autoria do incidente.

De acordo com nota emitida por Ancara, o presidente turco teria dito para Putin que há necessidade de “investigação abrangente” acerca do ataque. Erdogan disse que “não deve haver margem para suspeitas”.

