Putin afirma que o Ocidente desencadeou guerra contra a Rússia

O presidente russo Vladimir Putin , afirmou nesta terça-feira (9) que o Ocidente desencadeou uma “guerra” contra a Rússia. Ele ainda prometeu a “vitória” contra os rivais. A declaração foi dada na Praça Vermelha de Moscou, durante um desfile militar.

“A civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra foi desencadeada contra nossa pátria”, declarou Putin, diante da presença de solados e políticos da Rússia, que comemoravam a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.

“Nada é mais importante agora que a tarefa militar de vocês. A segurança do país depende, hoje, de vocês. O futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês”, acrescentou Putin.

“Cumpram suas missões militares com honra, combatam pela Rússia” e clamou: “Pela Rússia, por nossas corajosas Forças Armadas, pela vitória! Hurra!”, finalizou o líder russo.

Segundo ele, as “elites ocidentais globalizadas” provocaram “conflitos sangrentos”.

“O objetivo deles, e não há nada de novo aqui, é conseguir o colapso e a destruição de nosso país”, disse Putin ao justificar que a invasão na Ucrânia é uma defesa da Rússia perante o ocidente.





Guerra

Os bombardeios russos que acontecem desde o dia 24 de fevereiro na Ucrânia continuam. Ontem, cinco pessoas ficaram feridas após a Rússia promover ataques contra Kiev e em várias outras regiões ucranianas.

Segundo autoridades, houve ataques com mísseis, com drones e explosões . Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia trabalham para repelir a ofensiva russa.

Foram ainda intensificados em Bakhmut, no leste do país, com o objetivo de tomar o controle da cidade até esta terça-feira (9). A data de hoje é importante para Rússia, que celebra o feriado do “Dia da Vitória”, que representa a derrota da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial para os russos.

