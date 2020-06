Punição para atos de improbidade durante pandemias

.

Integrantes da Polícia Militar (PM) eleitos para cargos eletivos na política poderão retornar à ativa após o fim do mandato. É o que prevê o Projeto de Lei (PL) 215/2020, protocolado pelo deputado Dr. Rafael Favatto (Patri) na Assembleia Legislativa (Ales).

Na matéria, Favatto propõe alterações em vários dispositivos do Estatuto dos Policiais Militares do Espírito Santo (Lei 3.196/78), criando a possibilidade de reversão para a ativa dos políticos egressos da PM que finalizarem seus mandatos.

Conforme o deputado, a medida já vem sendo tomada em alguns estados, entre eles a Bahia, pois apenas os militares detentores de mandato não têm direito a esse tipo reversão, diferentemente do que acontece com os policiais civis e agentes penitenciários estaduais e federais.

“Aqui mesmo no Espírito Santo temos um ex-deputado que retornou para suas funções na Polícia Civil logo após finalizar o seu mandato na legislatura passada. Queremos que os militares, incluindo os bombeiros, também tenham esse direito”, explicou o autor do projeto.

O deputado afirma que essa impossibilidade de reversão vem sendo questionada por militares em todo o País, pois quando são eleitos para exercer mandato político, entram compulsoriamente para a reserva remunerada com o salário da patente sem a chance de retorno.

“Um cabo que se elege vereador ou deputado, por exemplo, e temos esse tipo de situação aqui no estado, entra automaticamente para a reserva nessa patente. Quando termina o mandato não tem mais a chance de voltar à corporação e galgar novos postos por meio das atividades na carreira”, acrescentou.

Uma das alterações propostas por Favatto é que o parágrafo único do artigo 19 do Estatuto da PM capixaba passe a ter nova redação, prevendo que “o provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de ‘reversão’, de designação ou determinação expressa de autoridade competente”.

Atualmente, o dispositivo diz apenas que “o provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente”.

No projeto, Favatto tenta incluir vários incisos e parágrafos no artigo 77 (Seção II) do Estatuto da PM disciplinando aspectos relacionados à virtual reversão de ex-detentores de mandato eletivo.

O inciso II proposto diz que após o exercício de mandato eletivo, o PM poderá retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada.

Ainda dentro do inciso, no parágrafo 2º, é proposto que o policial militar revertido que for promovido, passará a ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo grau hierárquico.

Tempo de serviço

O PL institui ainda o artigo 56–A no Estatuto da PM estabelecendo que no caso de policiais militares transferidos para a reserva remunerada em razão de diplomação para cargo eletivo, o tempo de exercício do cargo eletivo poderá ser computado, ao final do mandato e a partir de então, para revisão da respectiva remuneração em inatividade.

Para isso, no entanto, é preciso que haja recolhimento, pelo interessado, durante o exercício do cargo eletivo, de contribuição mensal para o IPAJM sobre a diferença entre o valor dos proventos percebidos e aquele dos proventos de que trata este artigo.

Conforme a matéria, para ter direito à reversão após finalizado o mandato eletivo, é preciso que o militar não tenha atingido a idade limite para entrar na reserva (aposentadoria compulsória).

Tramitação

A matéria recebeu despacho denegatório da Mesa Diretora, mas o deputado recorreu à Comissão de Justiça.