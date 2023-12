Punição para empresa que maltrata animais avança na Ales

Quatro projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa (Ales), realizada nesta segunda-feira (4). Destaque para o Projeto de Lei (PL) 432/2021. De autoria da presidente do colegiado, deputada Janete de Sá (PSB), a matéria propõe a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais.

“É inadmissível continuar com o pensamento de que os animais podem ter seus direitos em segundo plano pelo simples fato de serem animais irracionais. (…) Esses atos não podem ficar impunes e não podemos nos contentar apenas com o recolhimento do animal. Deve-se retirar o direito de continuar tendo a oportunidade de maltratar esses pobres animais”, argumenta a autora na justificativa da matéria.

Fotos da reunião

Veja como ficou a votação:

PL 22/2023, da deputada Janete de Sá, que Modifica disposições de caráter programático da Lei Estadual nº a Lei Estadual nº 8.060 de 22 de junho de 2005, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo, com vistas a aumentar as multas por maus-tratos aos animais. Aprovado

PL 432/2021, da deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais e dá outras providências. Aprovado

PL 242/2019, do ex-deputado Luciano Machado e da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no Estado do Espírito Santo através de unidades móveis de esterilização, conhecida como “Castramóvel”. Aprovado

PL 752/2021, da deputada Janete de Sá, que proíbe a realização de tatuagens e a implantação de piercings em animais domésticos e silvestres para fins estéticos. Aprovado

Fonte: POLÍTICA ES