Pular corda: 4 benefícios dessa prática para a saúde

Acessível, fácil e efetivo, o salto com corda é uma ótima opção de exercício para quem deseja melhorar a força, a velocidade e a agilidade. Segundo uma pesquisa realizada pelo Journal of Sports Science, a prática é considerada um excelente aeróbico, podendo ser feita em casa ou na academia.

“Pular corda já deixou de ser uma brincadeira de criança há muito tempo. No cross training, por exemplo, é mais comum do que muitas pessoas imaginam. A atividade pode ser feita principalmente para quem deseja melhorar a capacidade respiratória, promover o emagrecimento e tonificar o abdômen”, explica Jessé Ramos, profissional de Educação Física da TotalPass, uma das principais soluções de saúde integrada do Brasil no âmbito corporativo.

Pensando nisso, o especialista selecionou alguns dos principais benefícios da prática para aqueles que desejam incluir a opção de exercício na sua rotina de treino.

1 – Promove o emagrecimento

Essa atividade é muito indicada para as pessoas que estão no processo de emagrecimento. Isso acontece porque o corpo queima calorias e, consequentemente, contribui para a perda de peso, sendo uma ótima opção para quem deseja modelar e tonificar o abdômen.

“Mas é importante lembrar de sempre procurar um nutricionista para incluir uma alimentação balanceada e saudável. O exercício contribui muito com o emagrecimento, mas o processo demanda o acompanhamento adequado de um profissional”, alerta.

2 – Tonifica os músculos

Saltar corda pode ajudar a tonificar os músculos dessa região, principalmente as coxas e as panturrilhas. Além disso, deixa os braços mais rígidos e fortes.

“Esse exercício trabalha os músculos da panturrilha, pois envolve especificamente os músculos responsáveis por flexionar o tornozelo. Além disso, ao pular corda, a pessoa também recruta os músculos da coxa, para ajudar a controlar o movimento, manter o equilíbrio e absorver o impacto do salto, por isso é uma boa opção para tonificar os músculos da perna ”, explica o profissional.

3 – Melhora a capacidade cardiorrespiratória

“Por se tratar de uma modalidade aeróbica, o exercício pode ajudar nesse sentido. Além disso, é uma prática que demanda mais oxigênio, fazendo com que o praticante exercite a respiração”, detalha o especialista.

O controle da atividade respiratória é muito importante durante a prática de exercícios físicos. “É nesse momento que os músculos consomem mais oxigênio para gerar energia e realizar as contrações musculares. A respiração permite que o corpo capture o oxigênio do ar e o transporte para os músculos, onde é usado no processo de produção dessa energia”, completa.

4 – Alivia a sensação de estresse

Após um dia corrido e estressante, pular corda pode ajudar a diminuir o estresse. A prática libera endorfina, o hormônio da felicidade, responsável pela sensação de bem-estar e melhora do humor.

“Assim como outras atividades físicas, pular corda é capaz de proporcionar uma enorme sensação de relaxamento muscular, pois reduz a tensão dos músculos. O exercício regular também pode melhorar a qualidade do sono. Importante reforçar, que por mais simples que sejam as modalidades, é necessário que os exercícios sejam orientados e acompanhados por um profissional qualificado”, conclui o profissional de educação física.

Fonte: Mulher