Pugilista brasileira visa vaga e sonha com ouro nas Olímpiadas

A pugilista brasileira Beatriz Ferreira é um dos prospectos do país na nobre arte, e para 2023, a atleta planeja um caminho de sucesso para sua carreira. A jovem estreou no boxe profissional no ano passado, mas já tem objetivos grandiosos traçados não só para 2023, como também para os próximos anos.

Neste ano, a brasileira já deu início a sua preparação para diversas competições, visando tanto o boxe olímpico quanto profissional. Dessa forma, ela deseja conseguir a classificação para as Olimpíadas de 2024, que será realizada em Paris, França – mas não só isso, a baiana deseja retornar do torneio com uma medalha de ouro adornando o seu pescoço.

“A principal meta neste ciclo é a classificação para Paris. Também quero ser campeã pan-americana, e conseguir brigar pelo bi mundial. A minha prioridade é o boxe olímpico. Até Paris o objetivo principal é concluir e ter um rendimento bom no olímpico. Consequentemente, o profissional a gente vai encaixando. É tudo bem resolvido, bem esquematizado para que um não atrapalhe o outro. E tudo com calma para não perder o foco, que é primeiro a classificação para os Jogos Olímpicos”, disse Bia Ferreira.

De acordo com a pugilista, ela tem dado os seus passos com cautela e muito planejamento, já que pretende seguir competindo no boxe olímpico e profissional simultaneamente, nesta que pode ser sua última oportunidade de participar dos Jogos. Por conta disso, segundo a baiana, ela pretende encerrar essa fase de sua carreira de forma espetacular, da mesma forma que fez em Tóquio. Para que desse jeito possa inspirar outras garotas, enviando uma mensagem que elas podem fazer ainda melhor.

Boxe profissional só após ciclo olímpico

A pugilista destaca que atualmente ela está bastante empolgada pelos importantes resultados no boxe profissional, já que em sua estreia bateu a compatriota Taynna Cardoso, e logo depois venceu a norte-americana Clarisse Brown, com um belo nocaute técnico. Apelidada de The Beast (A Fera), a baiana confidencia que mesmo com os bons resultados, ela só focará totalmente os seus esforços no boxe profissional após este ciclo olímpico. Sendo que nos próximos meses ela terá diversas competições importantes para disputar, como o Mundial e os Jogos Pan-americanos, torneios estes que garantem vaga nos Jogos Olímpicos.

Segundo Bia, após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela sentiu a necessidade de um novo tipo de estímulo, por conta disso resolveu aproveitar uma oportunidade no boxe profissional. “Eu tinha passado por um ciclo de muitas vitórias, então pós Tóquio eu precisava de um incentivo, estímulo, uma adrenalina diferente. Quando surgiu a possibilidade do profissional eu fiquei cautelosa, porque não havia planejado no momento, mas eu sempre falo que minha vida é louca, porque, quando me sinto desafiada, esqueço tudo e vou para cima. São os desafios que me mantém, sou muito competitiva”, explica a medalhista olímpica.

Independentemente da modalidade em que atuar, seja no boxe olímpico ou profissional, a baiana afirma que está bastante contente pelo seu momento atual, estando particularmente feliz por representar o boxe feminino e ter alcançado com muito esforço diversas conquistas relevantes, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.